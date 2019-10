Das große Rätselraten

"Ihm fehlen sechs Wochen Training": Florian Kohfeldt erwartet bald wieder mehr Tore von Maximilian Eggestein. (nordphoto)

Es wurde eifrig diskutiert. Hatte er nun gut gespielt oder nicht? Die Journalisten waren sich im Pressebereich des Weserstadions schlichtweg nicht einig, wie sie die Leistung Maximilian Eggesteins beurteilen sollten. Einige Medienvertreter hatten eine starke Darbietung des 22-Jährigen gesehen, andere eine eher durchwachsene. Und dann gab es noch die Fraktion, die Werders Mittelfeldmann komplett neben der Spur wähnte. Der Gesprächsverlauf war meist identisch: „Ja, er hat das 1:0 vorbereitet. Aber…“

Wenig überraschend also, dass wenig später auch Trainer Florian Kohfeldt die Frage gestellt bekam, wie er denn Eggesteins Wirken beurteilen würde. „Wenn man das Spiel heute anschaut, dann war es nicht ganz so einfach, Maxi zu verteidigen“, leitete der Bremer Coach seine Einschätzung ein. „Er hat gegen den Ball viele Zweikämpfe gewonnen.“ Auch die Cleverness kehre allmählich wieder. Kohfeldt machte diese Erkenntnis vor allem an einer Szene aus der zweiten Halbzeit fest, als Milot Rashica eigentlich gefoult wurde und einen Pfiff des Schiedsrichters erwartete – und dann Eggestein plötzlich die Initiative ergriff, Rashica kurzerhand wegschubste und einen Überzahl-Angriff in einer Vorteilssituation einleitete. „Das zeigt mir, dass er auch wieder frischer im Kopf wird.“

Kohfeldt: „Er kommt langsam wieder“

Diese Worte des Trainers implementieren aber natürlich auch, dass genau das zuletzt bei Maximilian Eggestein nicht immer der Fall war. „Dem Jungen fehlen einfach sechs Wochen Training – und das kann kein Spieler der Welt einfach wegschütteln“, sagte Kohfeldt mit Blick auf die U21-EM und die dadurch verkürzte Sommerpause. „Jetzt kommt er so langsam wieder in den Rhythmus, deshalb mache ich mir um ihn überhaupt keine Sorgen.“ Und an Eggesteins Bedeutung für das Team gebe es ohnehin keine Zweifel. „Ich bin sehr froh, dass ich ihn in der Mannschaft habe“, sagte Kohfeldt, „und er wird auch wieder noch mehr diese Situationen wie Fernschusstore oder Torvorbereitungen haben, wie wir das von ihm gewohnt sind.“