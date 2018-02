Am Ende hat Max Kruse dann doch noch getroffen. Viermal sogar, einmal unten rechts, dreimal oben links. Unglücklicherweise hat Werders Offensivstar die Bälle aber nicht am Sonnabendnachmittag in Freiburg versenkt, sondern ein paar Stunden später im rund 270 Kilometer entfernten Mainz, wo er zu Gast im „Aktuellen Sportstudio“ gewesen ist. Und weil es für Treffer an der berühmten ZDF-Torwand noch immer keine Punkte in der Fußball-Bundesliga gibt, bleibt die Lage für Werder im Abstiegskampf angespannt.

Dabei hätten die Bremer am Wochenende durchaus für etwas Entspannung sorgen können. Doch in Freiburg zeigten sie eine ihrer schlechtesten Leistungen, seit Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017 die Mannschaft übernommen hat. Werder brachte offensiv gegen klug verteidigende Freiburger so gut wie nichts zustande, dazu kamen viel zu viele Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau. „Das war definitiv nicht unsere beste Leistung“, sagte Kruse, „wir haben deutlich unter unseren Möglichkeiten gespielt.“

Verpasster Punktgewinn

Genau das war es auch, was den Trainer ärgerte. Kohfeldt hatte nicht erwartet, „dass wir die Freiburger in deren Stadion auseinanderspielen, das hat noch keine Mannschaft in dieser Saison geschafft, nicht mal Leverkusen“, sagte er rund eine Stunde nach Spielschluss. „Aber wir müssen uns schon den Vorwurf gefallen lassen, dass wir den Punktgewinn nicht erzwungen haben.“ Und ein Punkt wäre in diesem „typischen Unentschiedenspiel“, wie es Kohfeldt aufgrund des Spielverlaufs nannte, ja durchaus möglich gewesen. „Wir müssen halt erst noch an den Punkt kommen, dass wir auch mit Widrigkeiten im Spiel zurechtkommen.“

So weit aber ist die Mannschaft noch nicht in ihrer Entwicklung. Das kann sie auch noch gar nicht sein, dafür arbeiten Trainer und Spieler einfach noch nicht lang genug zusammen. Nur hat sie eben nicht die erhoffte Zeit, einen Schritt nach dem anderen zu machen. „Wenn wir jetzt den 13. Spieltag hätten und 18 Punkte auf dem Konto, dann würde ich sagen, so ein Spiel wie das in Freiburg gehört zur Entwicklung dazu“, sagte Kohfeldt, „leider gehören aber die ersten zehn Spiele der Saison auch dazu.“ Und in denen hat Werder mit viel zu wenigen Punkten unter Trainer Alexander Nouri eine schwere Hypothek aufgenommen. „Wir brauchen jetzt jeden Punkt“, sagte Abwehrchef Niklas Moisander deshalb völlig zurecht. Die Niederlage in Freiburg müsse einen Lerneffekt auslösen, „und dann haben wir nächstes Wochenende ein großes Spiel“, meinte der Finne. „Wenn wir das gewinnen, sieht schon wieder alles besser aus.“

Großer Schritt Richtung Klassenerhalt

Dieses große Spiel, von dem Moisander sprach, ist das Nordderby gegen den Hamburger SV am kommenden Sonnabend im Bremer Weserstadion, und das warf in Freiburg tatsächlich schon seine Schatten voraus. „Wir haben im Nordderby eine Riesenchance, auf neun Punkte wegzuziehen vom HSV“, sagte Kruse. Mit einem Sieg gegen den HSV könne man „das Ding wieder in unsere Richtung drehen“, sagte Kohfeldt, „mit den Fans im Rücken, Flutlicht – wenn ich gleich in den Bus steige, freue ich mich schon darauf.“ Und Flügelstürmer Florian Kainz meinte: „Nächste Woche ist wieder Abstiegskampf, und den müssen wir annehmen. Wenn wir dann unsere spielerischen Elemente auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen können.“

Mit einem Erfolg gegen den HSV würde Werder tatsächlich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und obendrein die Fans für den schwachen Auftritt in Freiburg entschädigen. Andererseits, das weiß nicht nur Moisander, „wären wir nach einem Sieg in Freiburg mit mehr Selbstvertrauen und weniger Druck ins Nordderby gegangen“. Bei Werder werten sie das Spiel gegen den Rivalen aus Hamburg dennoch eher als Chance. „Wir werden der leichte Favorit sein und uns entsprechend vorbereiten“, sagte Kohfeldt, „ich glaube nicht, dass uns die Niederlage in Freiburg einen Knick geben wird. Sie erinnert uns aber hoffentlich daran, sehr wachsam zu sein.“

