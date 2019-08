Wie man es macht, macht man es verkehrt. In der Saison 2014/2015 wuchtete Zlatko Junuzovic fünf Freistöße direkt in gegnerische Tore, 15 weitere Treffer legte er per Freistoß oder Ecke auf. „Im Training hat er damals nie Standards geübt„, erinnert sich Florian Kohfeldt, seinerzeit Co-Trainer unter Viktor Skripnik. Dann, in der darauf folgenden Saison, hat Junuzovic unter der Woche fleißig geübt, im Spiel aber blieb das ohne Folgen. „Plötzlich hat er die Bälle nicht mehr ins Tor gebracht“, sagt Kohfeldt.

Erzählt hat er die Geschichte im Anschluss an das 2:3 in Hoffenheim, zwei Treffer hat Werder nach Eckbällen kassiert. Insgesamt sind es sogar schon drei nach nur zwei Spieltagen, auch Düsseldorf hat beim 3:1 im Weserstadion die Anfälligkeit nach Eckbällen ausgemacht und ausgenutzt. „Wir haben zwei Tore nach Standards kassiert, das darf nicht passieren. Das ist das, was du am einfachsten verteidigen kannst„, sagt Kevin Möhwald. „Das hat etwas mit Konzentration zu tun, da müssen wir wacher sein.“

Trainiert haben die Bremer das Verteidigen von Standards durchaus, sogar intensiv. „Das war durchgehend Schwerpunkt in der Vorbereitung", sagt Florian Kohfeldt. Vielleicht sollten sie diese Übungsformen in den kommenden Wochen besser einstellen, so der Trainer weiter und erzählte die Anekdote von Junuzovic, der nur traf, als er nicht dafür trainierte. Vielleicht, kokettierte Kohfeldt, unterlasse er demnächst das trainieren von Standardsituationen einfach mal, damit sich die Situation verbessert.

Natürlich war das Ironie. Mit Ilia Gruev ist auf Kohfeldts Wunsch im Sommer ein Co-Trainer geholt worden, der als einen Schwerpunkt seiner Arbeit die Standard-Situationen betreut. Was sowohl das Ausführen eigener Freistöße und Eckbälle umfasst als auch das Verteidigen der gegnerischen. Bisher führt das allerdings noch nicht zum Erfolg, wenngleich der Chef- sich selbst in und seinen Co-Trainer aus der Pflicht nimmt: „Die Gesamtverantwortung liegt bei mir, nicht bei Ilia."

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu verteidigen. Eine ist, es im Raum zu tun, also Spielern Zonen zuzuteilen. Eine andere ist, Mann gegen Mann zu verteidigen, was die Fehleranalyse erleichtert, weil es im Vorfeld des Spiels klare Zuteilungen gibt. Werder verteidigt Mann gegen Mann, eine Schuldzuweisung gab es nach dem Spiel jedoch nicht.

Beim Ausgleich der Hoffenheimer zum 1:1 durch Ermin Bicakcic ist die Aufklärung einfach. Niklas Moisander bleibt im Kopfballduell seltsam passiv, Hoffenheims Verteidiger hat leichtes Spiel. Beim Siegtreffer durch Pavel Kaderabek, ebenfalls per Kopf nach einem Eckstoß, ist nicht so einfach nachzuvollziehen, wer als Gegenspieler eingeteilt und folglich verantwortlich ist. Kohfeldt wollte die Szene zuerst auf Video anschauen, bevor er Schuld verteilt. Es ist nicht anzunehmen, dass er den Namen öffentlich nennt.

Eindeutig ist, dass die Schwäche bei der Verteidigung von Eckbällen in Hoffenheim drei Punkte gekostet hat. Zumindest sieht Nouri Sahin das so. „Wenn wir die Tore nicht kassieren, gewinnen wir das Spiel.„ Die Gegentore sind zu einfach gefallen. Wenn Werder diese Fehlerquelle nicht abstellt, bleibt es schwer. „Dann kann man in der Bundesliga schwer punkten“, sagt Sahin.

Eine Möglichkeit wäre, bei Eckstößen einen oder zwei Spieler auf die Linie zu stellen, um den Bereich an den Pfosten abzudecken, der für den Torwart schwer zu verteidigen ist. Werder verzichtet darauf. „Das ist eine grundsätzliche Entscheidung„, sagt Baumann. „Letztes Jahr haben wir es auch schon so gemacht.“ Stattdessen wird das Zentrum zahlreicher besetzt, um das Tor zu verteidigen. „Wenn man vor dem Tor ein, zwei Leute mehr hat, ist die Wahrscheinlichkeit, Bälle vor das Tor zu bekommen, geringer„, sagt Baumann. Der Sportchef sieht darin aber nicht das Problem, zumindest nicht bei der Niederlage in Hoffenheim. Da ging es eher um individuelle Fehler, die Schuld an der Pleite sind: „Wir haben es nicht gut verteidigt, das ist das Hauptproblem.“