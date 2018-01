Herr Eichin, an diesem Mittwoch endet die Transferperiode des Winters. Ist es für jeden Manager ein sehr spezieller Tag?

Thomas Eichin: Das ist unterschiedlich. Es kann passieren, dass einem am 31. Januar noch einmal alles um die Ohren fliegt und unheimlich viel passiert. Es kann auch der ruhigste Tag des Jahres sein. Medial wird der Tag extrem aufgebauscht, es wird viel hineininterpretiert – das hat etwas von Wall Street. Aber das ist okay, es gehört zum Geschäft. Und die Vereine spielen ein Stück weit mit.

Die meiste Arbeit muss im Vorfeld der Transferperiode geleistet werden. Warum die Hektik gegen Ende?

Scouts beobachten den Markt in der Regel für langfristig geplante Transfers, darum geht es im Januar aber meist nicht. Da kommen viele interessante Spieler kurzfristig auf den Markt und entsprechend sind schnelle Entscheidungen gefragt, da viele Vereine mitmischen. Das ist schon ein bisschen Zockerei: Mache ich das, oder mache ich das nicht. Im Januar muss man präsent sein, wach sein und schnell zuschlagen, wenn sich die Möglichkeit bietet.

Wie läuft das?

Nehmen wir das Beispiel Milos Veljkovic. Geplant war, ihn im Sommer 2016 holen, da wäre er ablösefrei gewesen. Tottenham aber wollte mit ihm Geld verdienen und hat ihn deshalb im Winter extrem auf dem Markt angeboten. Wir mussten zuschlagen, hatten Milos im Gegenzug dafür frühzeitig im Kader und konnten ihn langsam integrieren. Ein lohnendes Geschäft, wie sich jetzt zeigt.

Durch Konstellationen wie im Fall Veljkovic kommen Spieler kurzfristig auf den Markt, die zuvor gar nicht zu haben waren?

Ja, aber das ist nur eine Möglichkeit, die dazu führen kann. Im Januar sind je nach Liga schon einige Spieltage absolviert. Da gibt es Profis, die keine Chance auf Einsätze sehen und von der Bank wegwollen, die gehen wollen. Dann werden ihre Agenten aktiv und setzen den Markt in Bewegung. So werden oft gegen Ende der Transferperiode Spieler angeboten, von denen man zuvor nicht konkret wusste, dass sie auf dem Markt sind. So entsteht eine Art Schnäppchenmarkt, der mitunter gute Gelegenheiten bietet.

Viele Manager sind dennoch der Meinung, dass es im Winter eher schwierig ist, sinnvolle Transfers zu tätigen. Weshalb?

Weil wenig Zeit bleibt, einen Spieler richtig zu integrieren, speziell wenn es Spieler sind, die die Liga und das Land nicht kennen. Unter Druck zu handeln, macht es nicht leichter. Und oft handeln Vereine, die unter Druck stehen. Mitunter geht es auch darum, die Leute zu beruhigen. Zu zeigen, dass man nicht untätig ist.

Hat der Druck, der öffentlich erzeugt wird, tatsächlich Einfluss auf die Entscheidung der Manager?

Nicht auf alle, aber einige lassen sich durch die Medien unter Druck setzen. Klubs, die unten stehen, haben Defizite, und diese werden durch die Journalisten ausgemacht und veröffentlicht. Es geht auch schon mal darum, mit einem Transfer die öffentliche Stimmung zu beeinflussen, damit nicht vom Start weg alles negativ beurteilt wird.

Verknappt gesagt: Es werden Transfers getätigt, von denen die Macher nicht komplett überzeugt sind oder der Spieler nicht exakt die Position spielt, für die gesucht wird, nur damit die Stimmung im und um den Klub besser wird?

Ich denke, dass die Überzeugung für den Spieler da ist. Aber die grundsätzliche Bereitschaft, etwas zu machen, ist größer, wenn der Druck groß ist. Im Abstiegskampf geht es auch darum, eine vernünftige Stimmung zu haben: zwischen Mannschaft, Trainer, Manager und den Fans. Da ist es manchmal gut, etwas zu tun, auch wenn es vielleicht nicht der 100-prozentig richtige Transfer ist, der über zehn Monate vorbereitet wurde.

Sie sagen, dass der Markt zum Ende des Transferfensters in Bewegung kommt. Kann es also sein, dass am vorletzten Tag noch nicht feststeht, wer am letzten Tag verpflichtet wird?

Das kann passieren, speziell wenn Vereine nicht viel Geld zur Verfügung haben und der Manager klare finanzielle Vorgaben hat. Da müssen mitunter erst Spieler abgegeben werden, bevor ein neuer verpflichtet werden kann. Es ist schwer zu händeln, den Neuzugang nicht unterschreiben lassen zu können, weil der andere Spieler noch nicht verkauft wurde. Da kann es passieren, dass es sich bis in den letzten Tag zieht. Da wird gezockt, unter Druck gesetzt und gehofft, dass der abgebende Verein kalte Füße bekommt. Da geht es oft um Stunden.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg.

Thomas Eichin

war von März 2013 bis Sommer 2016 Geschäftsführer Sport bei Werder Bremen und hat selbst viele Transfers im Winter abgewickelt. Derzeit ist der 51-Jährige Geschäftsführer der Berater-Agentur Sam-Sports.