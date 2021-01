Niclas Füllkrug will nicht nur als Typ, sondern auch wieder als Spieler wichtig sein. (nordphoto)

Mit Hoffnungsträgern ist es immer so eine Sache, denn nicht selten sind die Erwartungen an sie schlicht überhöht, woran im Fall von Niclas Füllkrug vor allem eine Person die Schuld trägt: Niclas Füllkrug. Obwohl verletzungsbedingt erst sechs Mal zum Einsatz gekommen, ist der 27-Jährige mit vier Saisontoren nach wie vor der gefährlichste Angreifer von Werder Bremen. Kein Wunder also, dass sich Fans, Mitspieler und Trainer sehnlichst wünschen, dass Füllkrug endlich wieder vollumfänglich zur Verfügung steht, dass er trifft, die Mannschaft führt – und somit für den dringend benötigten Aufschwung sorgt. Beim 0:2 gegen Union Berlin hatte der Stürmer nach seiner Wadenverletzung ein 14-minütiges Comeback gefeiert – im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr) könnte es nun schon etwas mehr Spielzeit sein.

„Er ist so weit, dass er als Einwechselspieler für Qualität sorgen kann“, sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt, ehe er umgehend einschränkt: „Für einen kurzen Zeitraum.“ Ein Kandidat für die Startelf ist Füllkrug nach insgesamt acht verpassten Spielen noch nicht. Er kämpft sich aber Stück für Stück weiter heran. „Die vergangene Trainingswoche hat Niclas gut getan“, berichtet Kohfeldt, der Füllkrug teils komplett mit der Mannschaft, teils aber auch noch dosiert hatte trainieren lassen, „weil wir ihn langsam aufbauen wollen“. Einen Rückschlag will Werder bei seinem wichtigsten Stürmer um jeden Preis vermeiden. Denn auch wenn Füllkrug auf dem Platz zunächst weiterhin Teilzeitkraft bleibt – im Kreise der Mannschaft füllt er seine alte Rolle schon wieder voll aus. Kohfeldt: „Als Typ ist er einfach wichtig in der Kabine, weil er dieses Emotionale, dieses Aggressive, eben dieses Gegen-alle-Widerstände verkörpert.“

Selke schafft 45 bis 60 Minuten

Attribute, für die durchaus auch Davie Selke stehen kann. Erinnert sei in diesem Zusammenhang kurz an sein „Zwiegespräch“ mit Stuttgarts Silas Wamangituka nach dessen Tor gegen Werder, vor dem er sich unsportlich verhalten hatte. Anders als Füllkrug ist Selkes Torbilanz zwar nicht so beeindruckend (sieben Spiele, zwei Treffer) – dennoch ist auch seine Rückkehr mit der Hoffnung auf Besserung in der Offensive verknüpft. Gegen Union hatte der 25-Jährige nach auskurierten Leistenbeschwerden eine Halbzeit lang gespielt. „Er ist ein Stück weiter als Niclas“, erklärt Kohfeldt, „wobei man auch sagen muss, dass das Spiel ihn schon sehr gefordert hat.“ 45 bis 60 Minuten, mehr sei für Selke in Leverkusen nicht drin. „Ein Kandidat für die Startelf könnte er aber sein“, sagt der Trainer.

Füllkrug und Selke – zwei Mittelstürmer auf dem Weg zurück: Florian Kohfeldt verspricht sich davon für den dritten zentralen Angreifer im Kader, Josh Sargent, einige Vorteile, was zunächst suspekt klingt. Schließlich war der US-Amerikaner bisher in allen Spielen gesetzt (Sargent fehlte nur in Wolfsburg verletzungsbedingt), und nun sieht er sich wieder mit größerer Konkurrenz konfrontiert. Getroffen hat der 19-Jährige erst ein Mal, ein baldiger Wechsel im Sturmzentrum wäre also keine große Überraschung. Kohfeldt scheint aber nicht in diese Richtung zu planen. „Es kann von Vorteil für Josh sein, wenn sich das Offensivspiel auf mehrere Schultern verteilt“, sagt er – und erklärt: „Wir werden mit Sicherheit auch Varianten der Startaufstellung finden, in denen es eine Kombination von mindestens zwei, vielleicht sogar drei dieser Spieler gibt.“