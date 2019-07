Das war richtig übel: In der 70. Minute des Achtelfinal-Hinspiels in der Copa Libertadores zwischen CS Emelec aus Ecuador und Flamengo Rio de Janeiro wird Werders ehemaliger Spielmacher Diego (2006 bis 2009 bei Werder) von Dixon Arroyo brutal umgetreten. Diego liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden, auf einer Trage wird der 34-Jährige vom Feld und anschließend direkt ins Krankenhaus gebracht. Dort wird ein komplizierter Knöchelbruch diagnostiziert.

As imagens da lesão do Diego são muito fortes! Força, jogador! Boa recuperação! #TrocaDePasses pic.twitter.com/UkezAGQbhC

Laut Flamengos Teamarzt Márcio Tannure soll Diego so schnell wie möglich nach der Rückkehr nach Rio de Janeiro operiert werden. Ob der 34-Jährige seine Karriere nach dieser schweren Verletzung noch einmal fortsetzen kann, ist mindestens fraglich. Teamarzt Tannure will sich zum tatsächliche Ausmaß der Verletzung aber erst einmal nicht weiter äußern und erst weitere Untersuchungen abwarten, wie er der brasilianischen Sportzeitung „Globo Esporte“ sagte.

Diego passa pelo saguão do hotel com muita expressão de dor. Todo elenco está bem abatido com a lesão do capitão do Flamengo #gefla pic.twitter.com/VDj80BJai7