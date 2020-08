Frank Baumann ist nicht erfreut über die kommenden Länderspiele. (nordphoto)

Mehrere Trainer und Funktionäre haben bereits Kritik am Länderspieltermin während der Saisonvorbereitung geübt. Frank Baumann schloss sich nun an. „Das ist definitiv unglücklich und eher ungewohnt, das kommt ja nicht ganz so häufig vor", sagte Werders Sportchef dem WESER-KURIER. Noch vor dem ersten Pflichtspiel stehen Anfang September für die Nationalspieler Länderspiele an.

„Es ist nicht optimal, die Spieler in der Saisonvorbereitung zehn bis 14 Tage abzugeben, und in Coronazeiten sind die Reisen noch schwieriger“, betonte Baumann. Milot Rashica reist womöglich gar ins Risikogebiet. In der Nations League tritt er mit dem Kosovo in der Repulik Moldau und dann in Pristina gegen Griechenland an. Das Auswärtige Amt warnt sowohl vor Reisen nach Moldau als auch in den Kosovo. Die Fifa hat die Abstellungspflicht der Vereine für die kommenden Länderspiele gelockert. Muss ein Spieler nach der Rückkehr in Quarantäne oder bestehen Reisebeschränkungen, muss er nicht abgestellt werden. Ob Werder Rashica aufgrund dieser Regelung nicht reisen lässt, ist bisher nicht entschieden.

„Wir sind nicht ganz so stark von Abstellungen betroffen und werden damit umgehen können“, sagte Baumann nur. Immerhin sind die Reisen der anderen Werder-Nationalspieler Ludwig Augustinsson (mit Schweden Heimspiele gegen Frankreich und Portugal), Jiri Pavlenka (mit Tschechien in der Slowakei und zu Hause gegen Schottland) sowie Marco Friedl und Romano Schmid (mit Österreichs U21 Heimspiele gegen Albanien und England) relativ unproblematisch.