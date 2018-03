Beim bislang letzten Montagsspiel von Werder im Mai 2016 gab es zahlreiche Protestbanner. (nordphoto)

Caillera ist eine Gruppe aus der Bremer Ultra-Szene, die sich im April 2012 gegründet hat. Bei Heimspielen stehen die Mitglieder von Caillera wie andere Ultra-Gruppen in der Ostkurve des Bremer Weserstadions. Am Montag werden sie dem Bundesligaspiel gegen Köln allerdings fernbleiben. Warum, erklärt ein Mitglied der Caillera, das seinen Namen jedoch nicht im Artikel lesen möchte.

An diesem Montag trifft Werder in der Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Köln. Ihre Ultra-Gruppe hat zum Boykott des Spiels aufgerufen. Warum?

Caillera-Mitglied: Weil wir gegen Montagsspiele protestieren wollen, die es seit dieser Saison gibt. Wir sind gegen eine Zersplitterung des Spieltags und finden, dass dieser Trend gestoppt werden muss.

Was finden Sie so schlimm an Montagsspielen?

Viele Fans schaffen es an einem Montagabend zeitlich einfach nicht, ins Stadion zu gehen und ihre Mannschaft anzufeuern. Deshalb sind wir der Meinung, dass die Bundesliga am Sonnabend um 15.30 Uhr spielen sollte. Dann können möglichst viele Menschen die Spiele sehen, egal ob in der Kneipe oder im Stadion. Die Bundesligisten sollten auch nicht am Sonntag spielen, denn dieser Tag gehört den Amateuren. Diese ­Aufteilung halten wir für erstrebenswert, und so hat das ja auch viele Jahre prima geklappt.

Zu Werders Europapokalzeiten sind die Fans aber doch auch liebend gerne am Dienstag- oder Mittwochabend ins Stadion gegangen.

Aber doch nur, weil Europapokalspiele nur unter der Woche stattfinden können. Sie würden doch sonst nicht in den Spielplan passen. Hätte das Jahr 70 Wochenenden, würden wir uns auch dafür einsetzen, dass die Europapokalspiele am Wochenende stattfinden.

Werder rechnet gegen Köln mit 40.000 Zuschauern, das Weserstadion ist also fast ausverkauft. Hätten Sie sich mehr Unterstützung für Ihren Protest gewünscht?

Wir hätten uns gewünscht, dass mehr Menschen am Montag zu Hause bleiben, ganz klar. Aber mehr als zum Boykott aufrufen und unsere Argumente vortragen können wir nicht. Wir haben übrigens von ganz vielen Fans gehört, dass sie unseren Protest verstehen und unter anderen Umständen ebenfalls zu Hause bleiben würden. Sie wollen aber in der aktuellen Situation Werder nicht alleine lassen.

Vor zwei Jahren haben die Ultras schon einmal ein Bremer Heimspiel an einem Montagabend boykottiert. Fans, die damals beim Spiel gegen den VfB Stuttgart im Stadion dabei waren, schwärmen noch heute von der großartigen Stimmung. Einige sagten damals sogar: Schau an, es geht doch auch ohne Ultras. Ärgert Sie das?

Ich finde es sehr schmerzhaft, so etwas zu hören. Die Stimmung war damals wirklich sehr gut, das muss ich zugeben. Aber ich frage mich, warum diese Fans diese Stimmung nicht auch dann machen, wenn wir dabei sind.

Haben Sie eine Antwort darauf?

Ich glaube, dass das damals gegen Stuttgart einer Ausnahmesituation geschuldet war. Es war der 32. Spieltag, und für Werder ging es im Abstiegskampf um alles. Deshalb haben sich alle Bremer Fans verpflichtet gefühlt, Stimmung zu machen. Die Ultras waren ja nicht da. Sollte es in Zukunft aber regelmäßig zu Montagsspielen kommen, wird die Stimmung nicht mehr so toll sein. Erst recht nicht bei Auswärtsspielen. Wer würde denn montags mit nach Freiburg fahren? Niemand.

Wie schwer ist den Mitgliedern von Caillera die Entscheidung gefallen?

Das ist uns allen natürlich sehr schwer gefallen. Wir würden am liebsten alle ins Stadion gehen und Werder im Abstiegskampf unterstützen. Aber das geht einfach nicht, weil uns der Protest wichtiger ist. Wir wollen ein klares Zeichen setzen.

Aber was bewirkt ein Boykott, wenn ihn kaum einer mitbekommt?

Ich hoffe schon, dass am Montag auffallen wird, dass wir nicht da sind. Wenn unser Protest im Spiel gegen Köln nicht wirklich sichtbar sein sollte, dann wäre das schmerzhaft für uns. Aber wir können dann immerhin noch in den Spiegel schauen und sagen, dass wir konsequent geblieben sind.

In Frankfurt hat sich die Fanszene beim Montagsspiel gegen Leipzig kürzlich gegen einen Boykott und für einen kreativen Protest im Stadion entschieden, unter anderem wurden Hunderte Tennisbälle auf den Rasen geworfen. Wäre diese Art des Protests nicht auch in Bremen viel wirkungsvoller?

Der Protest in Frankfurt war wirklich beeindruckend. Ich würde aber gerne die Frage in den Raum werfen, ob das so in Bremen von der Polizei zugelassen worden wäre. Wir haben uns jetzt für eine andere Protestform entschieden. Ich hoffe, dass es das letzte Montagsspiel für Werder Bremen ist. Ich fürchte aber, dass es das nicht ist. Und ob wir uns beim nächsten Mal für dieselbe Protestform entscheiden, wird man sehen.

Wird es am Montag bei einem stillen Protest bleiben?

Ich glaube, es wird ein stiller Protest werden. In der Ostkurve werden mehrere Hundert Ultras fehlen. Wir haben uns ganz bewusst für diese Form des Protests entschieden, weil wir das Gefühl haben, dass Werder unsere Botschaft verstanden hat. Sonst wären ja auch andere Protestformen möglich gewesen, die mit hohen Strafzahlungen für den Verein verbunden gewesen wären.

Sie haben also das Gefühl, vom Verein gehört zu werden?

Ja. Das heißt natürlich nicht, dass der ­Verein auch so handelt, wie wir das gerne hätten.

Was würden Sie sich denn von Werder wünschen? Der Verein hat schließlich auch für die Einführung der Montagsspiele gestimmt.

Richtig. Auch die Geschäftsführung von Werder hat vor der Ausschreibung der neuen Fernsehrechte gesagt, dass sie den Ärger über Montagsspiele in Kauf nimmt, im Tausch für mehr Geld durch die Fernsehsender. Wir erwarten daher ganz klar, dass Werder diesen Tausch in Zukunft nicht wieder eingehen wird, wenn es um die TV-Rechte geht. Und wir erwarten bereits jetzt, dass sich Werder dafür einsetzt, dass nicht unbedingt alle fünf Ausweichtermine am Montag ausgereizt werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Die Montagsspiele sind als Ausweichtermin für die Europa-League-Teilnehmer präsentiert worden, und nun spielen Werder und Köln an diesem Montag. Das ist doch der blanke Hohn.

Glauben Sie denn, dass sich die Entwicklung zurückdrehen lässt?

Nicht komplett, diese Illusion machen wir uns nicht. Aber wir glauben, dass der Kampf gegen Kommerzialisierung und Eventisierung noch nicht verloren ist. Die Vereine sollten mal darüber nachdenken, dass sie auch eine soziale Verantwortung haben. Wir wollen keine Verhältnisse wie in England, wo die Leute den Fußball nur noch aus dem Fernsehen kennen. Viele Engländer gucken neidisch auf Deutschland und die Stimmung in unseren Stadien. Wenn aber in Zukunft immer häufiger an Arbeitstagen gespielt wird, bleiben irgendwann auch die Fans weg – und dann leidet nicht nur die Stimmung, sondern auch die Attraktivität der Bundesliga darunter.

