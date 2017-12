Wie geht es Ihnen als Bremer Junge, wenn Sie zurzeit auf Werder schauen?

Julian Brandt: Das ist nicht unbedingt schön. Gerade mit meiner Geschichte: Ich hab schon als Kind in der Ostkurve gestanden. Da schaue ich nur ungern so weit unten in der Tabelle. Da blutet mir schon ein wenig das Herz.

Wie nahe sind Sie an Werder denn noch dran?

Wenn es sich einrichten lässt, schaue ich mir schon mal Werder-Spiele an. Außerdem versuche ich, so oft es geht, bei meiner Familie in Bremen zu sein. Und dann treffe ich auch meine Kumpels, dann reden wir automatisch über Werder.

Und in der Familie? Ihr Vater ist gleichzeitig auch Ihr Berater.

Wir hatten früher mal eine Dauerkarte. Aber da ich jetzt schon so viele Jahre in Leverkusen bin, ist Werder bei uns in der Familie nicht mehr das ganz große Thema.

Und wenn es dann auf dem Platz gegen Werder geht? Wie ist das?

Mittlerweile geht’s. Ich habe jetzt sechs Mal gegen Werder gespielt, da ist das nicht mehr so emotional. Mein Verein ist jetzt Leverkusen, hier habe ich einen Vertrag. Etwas anderes ist es, wenn du in Bremen spielst.

Und zwar?

Das ist ein persönlicheres Ding, weil ich da so oft als Zuschauer war. Das heißt nicht, dass ich da mit weniger als 100 Prozent spiele, aber es ist kein normales Spiel. Da sind dann immer ein paar hundert Leute im Stadion, die ich kenne, und die schauen natürlich ganz genau hin.

Dann haben die auch Ihr einziges Tor gegen Werder gesehen. Erinnern Sie sich noch daran?

(lacht) Muss so ein, zwei Jährchen her sein. Es war ein Freistoß, glaube ich. Und ein schönes Tor auf jeden Fall, das weiß ich noch (lacht). Man muss sich das ja mal vorstellen: Mit elf, zwölf war ich da als Zuschauer, und dann bin ich plötzlich Torschütze. Dass es in einem anderen als dem Werder-Trikot war, war nicht vorauszusehen…

Was sagen die Bremer Kumpels nach so einem Tor?

Ach, die wissen doch ganz genau, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Das ist schließlich Bundesliga-Fußball.

Also keine blöden Sprüche?

Doch, die Jungs versuchen schon, mich mit Sprüchen psychisch labil zu machen (schmunzelt). Die werden es vermutlich auch immer wieder versuchen, aber klappen wird das nicht. Da stehe ich drüber.

Sechs Mal gab es bisher Julian Brandt mit Leverkusen gegen Werder. Die letzten drei Ergebnisse aus Ihrer Sicht lauteten: 1:1, 1:2 und 1:4. Ist Werder ein Angstgegner?

Ich finde, Wundertüte passt besser als Angstgegner. Egal, ob wir oben standen oder Werder unten – man wusste vorher wirklich nie, wie es ausgehen würde. Werder war immer ein schwerer Brocken.

Werder hat jetzt neun Punkte aus vier Spielen geholt.

Das meine ich: Werder ist und bleibt eine gefährliche Truppe. Man hat es gegen Stuttgart und Hannover gesehen, was in der Mannschaft steckt. Werder wird da unten rauskommen, das ist meine Meinung. Weil die Mannschaft qualitativ zu stark ist, um da unten zu stehen. Das Hannover-Spiel hab ich mir angeguckt, und deshalb sage ich: Wenn wir am Mittwoch denken „Ach, das Ding gewinnen wir schon“, dann sind wir auf dem falschen Weg.

Herausragend bei Werder ist Max Kruse. Wie nehmen Sie ihn wahr?

Vor allem als sehr cleveren Spieler. Er hat eine tolle Karriere gemacht, über Freiburg zu Gladbach in die Nationalmannschaft. Man merkt bei ihm immer, dass er sehr mit Köpfchen spielt. Und er hat einen fantastischen Abschluss, wenn er in Position kommt. Das Hannover-Spiel war dafür das beste Beispiel. Er ist nicht gerade pfeilschnell oder ein Kopfballungeheuer, für mich ist er ein Strafraumgespenst.

Ein Gespenst, das Bayer Ärger machen könnte. Wie ist die Lage in Leverkusen?

Wir sind zwar viele Spiele ungeschlagen (elf Pflichtspiele, Anm. d. Red.), aber es geht trotzdem nicht so rasant nach oben, wie wir uns das wünschen würden. Dafür spielen wir zu oft Unentschieden. Wir haben ein paar Punkte zu viel liegen gelassen. Das ärgert uns. Wir schießen uns zu oft selbst ein Loch ins Bein mit Elfmetern oder Roten Karten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende da stehen, wo wir eigentlich hingehören.

Wir reden von den Champions-League-Plätzen, oder?

Über die Europa-League-Plätze auf jeden Fall. Die müssen unser Minimalziel sein.

Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst?

Ich bin gut in die Saison gestartet. In den letzten Spielen hat es aber etwas gehapert, vor allem mit den Scorerpunkten…

…Sie hatten bis zum neunten Spieltag drei Tore und drei Vorlagen, seitdem aber keine direkte Torbeteiligung mehr…

…natürlich bin ich in erster Linie Teamspieler, aber ich will auch wieder selbst treffen. Richtig zufrieden bin ich also noch nicht, aber richtig sch… war die Saison auch nicht (lacht).

Hat Sie das verwundert? Sie haben im Sommer noch mit der Nationalmannschaft beim Confed-Cup in Russland gespielt und wenig Zeit zur Erholung gehabt.

Aber das geht ja schon seit Jahren so. Daran habe ich mich gewöhnt. Ich merke, dass ich mich an diesem Punkt weiterentwickelt habe. Das kommt mit der Zeit, dann kennt man die Gegner, den Rhythmus. Es gibt bei mir noch ein paar Baustellen, das weiß ich, aktuell eben den Torabschluss. Aber ich bin da auf einem guten Weg: Irgendwann treffe ich, und dann folgt die Explosion (lacht).

Was gehört sonst noch zu den Baustellen? Körperliche Robustheit?

Körperlich geht das eigentlich, da bin ich mit meinen 82 Kilogramm ganz zufrieden (lacht). Es ist eher vom Kopf her, dass man lernt, mal abzuschalten. Wenn du – bei allem Spaß – jeden Tag den Ball siehst, dann drehst du irgendwann durch.

Sie haben im Sommer den Confed-Cup nicht nur gespielt, sondern auch den Titel gewonnen – was ist hängen geblieben?

Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was 2018 kommt. Das war schon was anderes als ein „normales“ Länderspiel oder „normale“ Qualifikationsspiele. Es macht höllisch Spaß, so ein Turnier zu spielen, es hat gekitzelt, macht Lust auf mehr. Das animiert, so viel zu geben, dass man im nächsten Sommer bei der WM dabei ist.

Die WM ist Ihr großes Ziel.

Ja. Aber ich weiß, dass ich von der WM nicht träumen und reden muss, wenn ich das halbe Jahr davor in der Bundesliga Schrott spiele. Deshalb: Schritt für Schritt. Jetzt ist erstmal Bundesliga.

Sie haben vor ein paar Wochen gegen Aserbaidschan auch Ihr erstes Länderspieltor geschossen. Was bedeutet Ihnen das?

Das hat so einen ähnlichen Stellenwert wie das erste Bundesliga-Tor. Wenn man das erste Bundesliga-Spiel macht, dann will man irgendwann das erste Tor schießen. Wenn man das erste Länderspiel macht, dann will man irgendwann das erste Tor in der Nationalmannschaft schießen. Da geht dann schon ein kleiner Traum in Erfüllung. Gegen wen das Tor gefallen ist, ist mir völlig egal. Und wie es gefallen ist, auch. Man hätte mich auch anschießen dürfen, egal.

Nach dem Spiel gegen Werder folgen noch ein Bundesliga-Spiel und der DFB-Pokal. Danach sind Ferien. Wie sehr freuen Sie sich darauf?

Für mich ist das die schönste Zeit. Ich bin nicht der Typ, der wegfliegen muss. Ich bin dann zehn Tage zu Hause bei der Familie in Bremen, sehe den Köter mal wieder (lacht), die Kumpels. Das ist immer ein schöner Jahresabschluss.

Spätestens im Mai 2018 stehen Sie dann wahrscheinlich wieder im Weserstadion auf dem Platz. 33. Spieltag. Worum geht es dann noch für Werder und Leverkusen?

Wenn ich träumen darf: um die Meisterschaft. Erster gegen Zweiter. Für Bremen dann aber blöderweise mit schlechtem Ausgang – Bayer gewinnt. (lacht)

Und in echt?

Wenn man es realistisch sehen will, dann würde ich Werder wünschen, dass es zu dem Zeitpunkt keine Abstiegssorgen mehr haben muss. Und wir erreichen den internationalen Wettbewerb.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.