Joker Ishak Belfodil

…zu seinem Beitrag beim Siegtreffer: „Zunächst war ich in Sorge, dass ich im Abseits gestanden haben könnte, und habe nur zögerlich gejubelt. Es hätte einen Videobeweis geben können. Danach habe ich mich sehr mit der Mannschaft gefreut und auch darüber, dass ich geholfen habe, dass das Tor fällt.“

…zur Frage, ob es ein Eigentor war: „Mir ist egal, ob ich das Tor selbst geschossen habe - beide haben den Ball berührt. Wichtig ist, dass der Ball über die Linie gegangen ist. Ich freue mich total über die drei Punkte.“

Zur Konkurrenz im Abstiegskampf: „Wir schauen auch auf Mainz und Wolfsburg, nicht nur auf den HSV. Aber heute zu gewinnen ist natürlich großartig. Das ist ein Sieg für die ganze Stadt!“

Werder-Sportchef Frank Baumann

…zur Partie: „Das war spielerisch heute nicht unsere beste Leistung, aber kein unverdienter Sieg.“

…zum Bremer Siegtor: „Ich habe zwei Linien im TV gesehen. Bei der ersten war es knapp Abseits. Bei der zweiten nicht, ich hoffe, dass das die richtige Linie gewesen ist“

…zur Störung durch Pyrotechnik: „Kompliment an Schiedsrichter Zwayer, er hat sehr souverän gehandelt.“

Maximilian Eggestein:

…zur Misere des Rivalen: „Ich würde das Nordderby vermissen. Aber noch ist der HSV nicht abgestiegen.“

...zur Bedeutung des Sieges: „Wir haben das Tor einfach erzwungen. Das Erfolgserlebnis war wichtig, nachdem wir letzte Woche echt ein schlechtes Spiel gemacht hatten.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt

…zur Qualität der Partie: „Es war ein schwieriges Spiel für uns Trainer, denn es war zäh und nicht unbedingt das Spiel, wo ein riesiger Spielfluss drin war. Der HSV stand sehr tief, wir haben selbst nicht die Tiefe gefunden, und man merkte mit der Zeit auch, dass den Jungs die letzte Überzeugung fehlte.“

…zum Abbrennen von Pyrotechnik: „Das ist ein Unding, da sitzen Familien drunter. Solche Leute gehören nicht in ein Fußballstadion.“

…zum Sieg nach einem schwachen Spiel: „Ich fand es nicht unverdient. Wir hatten schon versucht, das Spiel zu machen. Das hat nicht immer geklappt, aber es gibt eben auch Spiele, wo der Mut, es immer wieder zu versuchen, belohnt wird. Und, wenn auch nicht spielerisch: Wir haben uns belohnt.“

…zum vermeintlich irregulären Siegtreffer: „Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Herrn Zwayer, der hat mir gesagt, dass ich ihm vertrauen kann – und dann tue ich das.“

Schiedsrichter Felix Zwayer:

…zu den Spielunterbrechungen aufgrund von Pyrotechnik, gerade in Halbzeit eins: „In erster Linie geht es um die Sicherheit der Spieler und darum, dass ein normaler Spielablauf gewährleistet werden kann. Wichtig war für uns, dass wir auch einen Weg in die Halbzeit finden. In der Pause haben sich die Gemüter dann etwas beruhigt.“

…zu möglichen Maßnahmen gegen die Störer: „Muss man das Spiel unterbrechen? Holt man die Spieler in die Kabine? Das sind Dinge, die wir besprochen haben. Von einem Abbruch muss man nicht sprechen. Da bestand keine Gefahr, und letztendlich ist ja alles glimpflich abgegangen.“

…zur strittigen Torszene: „Zunächst mal: Wenn alle Gelehrten darüber streiten, ist es sicher keine Situation, die ein eindeutiges Abseits ist. Ich habe auf einem Fernseh-Standbild auch schon eine Einstellung gesehen, in der der Spieler, der maßgeblich zur Entstehung des Tores beigetragen hat, auf gleicher Höhe mit dem Ball stand und sich somit in keiner strafbaren Abseitsposition befand. Der Assistent hat sofort gesehen, dass es eine knappe Situation war, und den Video-Assistenten in Köln darum gebeten, die Szene zu überprüfen. Das ist gemacht worden, und die Echtheit des Tores ist bestätigt worden.“

HSV-Stürmer André Hahn:

…zum Gegentreffer: „Da ging die Tendenz in Richtung Abseits, so einer darf eigentlich nicht zählen. Schade, dass man durch so ein Tor verliert am Ende. Aber wir werden nicht absteigen – wir sind der HSV. Wir haben es bisher immer gepackt.“



Weitere Stimmen:

