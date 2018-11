Ausgehend von einer 4-3-3-Grundordnung

Dass Jiri Pavlenka mit einer überragenden Mehrheit von 98 Prozent ins Tor der Bremer gewählt worden ist, überrascht wenig – die Deutlichkeit untermauert aber noch einmal eindrucksvoll den Stellenwert des Tschechen. Auch in der Abwehr setzen die Mein-Werder-User auf Bewährtes. In der Innenverteidigung haben Niklas Moisander und Milos Veljkovic klar die Nase vorne, auf den Außenpositionen führt an Ludwig Augustinsson und Theodor Gebre Selassie für die meisten von euch kein Weg vorbei.

Im defensiven Mittelfeld wird Philipp Bargfrede das Vertrauen geschenkt, auf den Achter-Positionen sollen eurer Meinung nach Rekordtransfer Davy Klaassen und Maximilian Eggestein ran. Im Sturmzentrum hat Max Kruse zwar den größten Stimmenanteil bekommen – mit 64 Prozent ist dieser allerdings nicht ganz so überwältigend.

Das mit Abstand knappste Ergebnis hat die Umfrage für die beiden offensiven Flügelpositionen ergeben. Rechts sehen 33 Prozent Martin Harnik in der Startelf und links 31 Prozent Yuya Osako. Damit ist klar: Zum Saisonauftakt im Pokal bei Wormatia Worms wird die User-Elf in dieser Form nicht auflaufen, da Harnik verletzt ausfällt.

Alle Ergebnisse im Überblick: