Es ist bei Werder Tradition, ehemalige Spieler zu Entscheidungsträgern zu machen. Aktuell besetzen mit Frank Baumann und Marco Bode zwei hochdekorierte Ex-Profis wichtige Positionen, Florian Kohfeldt war immerhin Torwart im Nachwuchsbereich. Nächster in dieser Reihe könnte Clemens Fritz werden.

Fritz, wie Baumann und Bode Ehrenspielführer des Klubs, wurde gerade von Kohfeldt in Position gebracht, als es um eine mögliche Nachfolge Baumanns als Geschäftsführer Sport im Jahr 2025 ging. In sechs Jahren, mit 50, will Baumann eine Auszeit nehmen, hat er gerade verkündet: „Kontinuität ist auf dieser Position sehr wichtig. Für mich, meine Familie und den Verein ist es aber richtig und wichtig, dass dann etwas Neues kommt." Damit ist die Suche nach einem Nachfolger eröffnet.

Kohfeldt kann sich Fritz in einer entscheidenden Position gut vorstellen. „Mit Sicherheit wird Clemens einer derer sein, die in den nächsten Jahren eine sehr tragende Rolle bei Werder Bremen spielen. Da bin ich mir sehr sicher und hoffe es auch“, sagte der Trainer. Und nannte auch die Gründe: „Er ist sehr kompetent, bringt Fußballsachverstand mit und kann Leute mitnehmen."

Der gelobte hat das Lob mitbekommen. „Die Aussage von Florian ehrt mich„, sagt Fritz auf Nachfrage zum WESER-KURIER. Der Zeitraum sei aber viel zu groß, um jetzt schon Prognosen zu Baumanns Nachfolge zu treffen: „Mit Frank arbeite ich eng zusammen, wird sind im täglichen Austausch. Was 2025 ist, ist im Augenblick kein Thema für mich.“

Dass Fritz irgendwann in einer Führungsrolle bei Werder auftaucht, daran gibt es keine Zweifel. Nicht nur Kohfeldt schwärmt von seiner Entwicklung, alle Entscheidungsträger sehen in ihm eine wichtige Figur für Werders Zukunft. Die Frage ist nur, wann es so weit ist. Und auf welcher Position genau.

Durch sein Trainee-Programm, bei dem Fritz viele Abteilungen durchlaufen hat, bekam er einen tiefen Einblick in die Struktur und Organisation des Klubs. Für ihn eine lehrreiche und wichtige Phase. Derzeit leitet Fritz die Scouting-Abteilung, die nach dem Abschied des Kaderplaners Tim Steidten zu Leverkusen nominell ohne Führung ist. Ob Fritz dauerhaft die Leitung übernimmt, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung Baumanns darüber steht noch aus. Eine gewichtige Rolle wird Fritz bei Werder aber ohne Zweifel spielen.