Schiedsrichter Felix Brych zeigte Niklas Moisander in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. (nordphoto)

Niklas Moisander verstand die Welt nicht mehr. „Ich habe zwei von unseren Männern gesehen, denen es gar nicht gut ging. Es läuft die letzte Minute, ich bin der Kapitän, da kann ich nicht ohne Reaktion bleiben“, sagte Werders Kapitän, als es um die hektische Nachspielzeit in Düsseldorf ging. Kevin Vogt und Jiri Pavlenka lagen am Boden, besonders Vogt hatte es heftig erwischt. „Ich habe nur gesagt: ,Schau, schau, schau!‘“, berichtete Moisander. „Aber der Schiedsrichter hat gesagt, dass meine Reaktion zu viel war.“

Und so sah Niklas Moisander kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte, was Werders ohnehin schon gebeutelte Abwehr noch weiter dezimiert. Der Finne war hinterher nicht der einzige, der die Worte „fehlendes“ und „Fingerspitzengefühl“ in den Mund nahm. Cheftrainer Florian Kohfeldt tat es nicht. Er argumentierte in eine komplett andere Richtung und übte heftige Kritik an der Führungsriege der Unparteiischen. „Es gibt keinen Vorwurf an Felix Brych“, leitete Kohfeldt seine kleine Wutrede ein. „Er muss es so umsetzen, weil es so angesagt war. Aber Entschuldigung, warum machen Leute Regeln, die nie dieses Spiel gespielt haben und überhaupt nicht verstehen, was auf diesem Platz passiert? Wer zwingt den Schiedsrichtern solche Regeln auf? Das ist Irrsinn.“

Verständnis für Moisander

Die verbale Spitze richtete sich an Lutz Michael Fröhlich, den Schiedsrichter-Chef des DFB, der unlängst öffentlichkeitswirksam über die neue Weisung des Verbandes, Meckern und Reklamieren schneller mit einer Karte zu ahnden, gesprochen hatte. „Als ich das in den Zeitungen gelesen habe, wusste ich, dass es Situationen geben wird, die dem Fußball entgegenstehen“, sagte Kohfeldt. „Wenn der Kapitän in solch einer Situation emotional, aber nicht beleidigend ist, kann man ihn doch nicht mit Gelb-Rot vom Platz schicken. Kein anderer Fußballer dieser Welt hätte in dieser Situation eine Gelbe Karte für Niklas Moisander gefordert. Keiner.“

Die Grundidee des DFB ist keine schlechte. Die Bundesliga soll eine verbesserte Vorbildfunktion beim Umgang mit den Unparteiischen einnehmen, unschöne Szenen so mit angegangenen Schiedsrichtern auf Amateursportplätzen zur Seltenheit und der gegenseitige Respekt zugleich gefördert werden. So gut die Theorie, so schwierig die Praxis. „Andere Sportarten sind in dieser Hinsicht vielleicht deutlich fairer, aber wenn beispielsweise im Handball ein Spieler den Ball ins Gesicht bekommt oder ein Eishockeytorwart attackiert wird, ist das auch ein Tabu“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Und genau deshalb hat nun auch Niklas Moisander in dieser Situation reagiert. Ich weiß nicht, ob man da in der Nachspielzeit noch unbedingt Gelb-Rot geben muss.“

Bittencourt kritisiert Schiedsrichter

Aber nun ist sie einmal da, die härtere Linie der Regelhüter. Florian Kohfeldt hatte seine Spieler extra im Vorfeld auf die Neuerung hingewiesen. „Er hat es uns vorher gesagt, dass die ersten Spiele so ablaufen werden“, sagte Leonardo Bittencourt, der ebenfalls überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was sich ab der zweiten Minute der Nachspielzeit auf dem Platz zugetragen hatte. „Traurig ist das. Wenn unser Kapitän nicht zum Schiedsrichter gehen kann, weil Jiri Pavlenka von zwei Leuten mit gestrecktem Bein angegangen wird, dann ist das doch nicht mehr der Fußball, den wir lieben“, monierte er. „Vielleicht sollten wir alle mit Mundklappe spielen, aber ob das so schön ist, weiß ich nicht. Das sind Emotionen, das ist hier Abstiegskampf.“

Zumal die falsche Tonart keinesfalls nur in eine Richtung zu hören sei. „Wenn ihr wüsstet, wie die manchmal mit uns reden“, sagte Bittencourt über die Schiedsrichter. „Ganz lieb sind die zu uns auch nicht immer. Ich habe jedenfalls keine Gelbe Karte in der Tasche, die ich zeigen darf. Nach der neuen Regel hätte ich ihm eine geben müssen, sonst hätte ich das eigentlich nicht gemacht.“