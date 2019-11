Niklas Moisander hofft auf ein Comeback gegen Schalke. (nordphoto)

Niklas Moisander hatte nicht viel Zeit, das Duschen verschob er auf später. Werders Abwehrspieler kam direkt von einer individuellen Trainingseinheit und der nächste Behandlungstermin stand auch schon an. Dazwischen nahm sich Moisander am Freitag Zeit, um in einer Medienrunde zu erklären, warum sich sein Comeback immer wieder verzögert. Vergangene Woche hatte der Werder-Kapitän nach seinem Muskelfaserriss sogar schon wieder mit der Mannschaft trainiert, aber im Kader stand er gegen Freiburg trotzdem nicht. „Die Verletzung wird besser, aber die Wade braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Es ist keine einfache Verletzung“, sagte Moisander.

Anfang September hatte sich der 34-Jährige die Verletzung im Training zugezogen. Anfangs wurde ein normaler Muskelfaserriss in der rechten Wade diagnostiziert. „Erst bei der zweiten MRT-Untersuchung war zu sehen, dass die Sehne beschädigt ist. Das bedeutet, dass es länger dauert“, schilderte Moisander. Sieben Bundesliga-Spiele hat der Abwehrchef nun schon verpasst und auch am Sonntag in Mönchengladbach wird er nicht dabei sein. Danach folgt die Länderspielpause, ehe es für Werder am 23. November mit einem Heimspiel gegen Schalke weitergeht. „Der Plan ist es, in der Länderspielpause mit der Mannschaft zu trainieren. Gegen Schalke will ich unbedingt spielen, aber ich denke erst einmal von Tag zu Tag“, sagte Moisander. Nach seinem Wiedereinstieg ins Teamtraining habe es zuletzt „eine kleine Reaktion“ in der Wade gegeben. „Wir müssen jetzt clever sein.“

Eine harte Zeit

„Das nächste Ziel ist Schalke“, betonte Trainer Florian Kohfeldt und schränkte ein: „Aber wenn es noch ein oder zwei Wochen länger dauert, dann ist das so. Wichtig ist, dass Niklas ganz gesund zurückkommt. Es gibt kein Zwischending bei ihm. Wenn er zurückkommt, dann wird er zurückkommen für 90 Minuten.“ Moisander braucht somit noch etwas Geduld, auch wenn es schwierig ist. „Das waren zwei harte Monate für mich. Ich würde der Mannschaft gerne helfen“, sagte der Finne, der kürzlich durch die Geburt seines zweiten Kindes immerhin privat viel Freude hatte. Werders aktuelle Situation schätzt er wie folgt ein: „Wir sind nicht in der Krise, aber wir müssen auch Spiele gewinnen, um nach oben schauen zu können.“

Zusätzlich geht es für den Kapitän darum, sich für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zu empfehlen. Ursprünglich sollte alles ganz schnell gehen mit dem neuen Kontrakt, doch dann kam die Verletzung dazwischen. „Ich habe zuletzt nicht viel darüber nachgedacht, weil ich so darauf fokussiert bin, nach meiner Verletzung zurückzukommen“, erklärte Moisander. „Aber ich habe immer gesagt, dass ich gerne bleiben würde. Ob das klappt, kann ich noch nicht sagen.“