Nun auch in der neuen Dekade für Werder am Ball: Claudio Pizarro am Sonntag im Spiel gegen die TSG Hoffenheim. (nordphoto)

Sein Ziel ist klar: Claudio Pizarro (41) möchte mit Werder unbedingt die Klasse halten, um seine große Karriere nicht mit einem Abstieg zu beenden. „Wie viele Tore ich dabei schieße, ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir genügend Spiele gewinnen, um Werder in der Bundesliga zu halten“, sagt die Bremer Sturm-Legende.

Deshalb sind auch neue Rekorde und Bestmarken jetzt nicht wichtig für ihn. Überrascht war Claudio Pizarro aber schon, als er vom WESER-KURIER erfuhr, dass er mit seinem ersten Einsatz in dieser Rückrunde mal wieder eine historische Leistung vollbracht hat. Als erster Spieler überhaupt in der langen Geschichte der Bundesliga stand der Peruaner nun in vier verschiedenen Dekaden für einen Verein auf dem Platz, nämlich für Werder Bremen. Von seinem Kommen im Sommer 1999 bis heute.

Unterschied zu Matthäus und Burgsmüller

Mit seiner Einwechslung gegen die TSG Hoffenheim wurde diese einmalige Geschichte nun offiziell. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Pizarro dazu, „natürlich hatte ich dabei ein wenig Glück, weil ich 1999 kam und damit am Ende einer Dekade. Trotzdem ist das eine unglaublich lange Zeit, wenn man mal so darüber nachdenkt. Vier Bundesliga-Jahrzehnte!“

Zuvor gab es erst zwei Spieler, die ebenfalls in vier Jahrzehnten in der Bundesliga am Ball waren: Lothar Matthäus (1970er bis 2000er-Jahre) und Manfred Burgsmüller (1960er bis 1990er). Der große Unterschied: Matthäus und Burgsmüller spielten in den Dekaden in verschiedenen Vereinen. Nur Pizarro schaffte es, in jeder Dekade das Trikot desselben Vereins zu tragen, nämlich von Werder Bremen, auch wenn er zwischenzeitlich ebenfalls für Bayern München, den FC Chelsea und den 1. FC Köln spielte.