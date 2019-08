Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht an: Werder trifft in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf Atlas Delmenhorst. Gegen den Oberligisten sind die Bremer natürlich klarer Favorit, doch wie heißt es immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Mit Augsburg und Mainz sind am Sonnabend bereits zwei Bundesligisten an unterklassigen Klubs gescheitert. Werder will diesem Beispiel in keinem Fall folgen - mit dieser Startelf geht Werder-Coach Florian Kohfeldt das Pokalspiel an: