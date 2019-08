Florian Kohfeldt bleibt seiner Linie treu und schenkt Nuri Sahin auf der Sechserposition das Vertrauen. Aufgrund des laufstarken, temporeichen Gegners, der TSG Hoffenheim, wäre es nicht überraschend gewesen, wenn Werders Coach Kevin Möhwald in die Startelf beordert hätte, um Maximilian Eggestein zurückzuziehen. Auf diesen personellen Wechsel verzichtet Kohfeldt jedoch, stattdessen könnte es auf das gleiche taktische Muster wie im vergangenen Mai hinauslaufen, als Werder in Sinsheim mit 1:0 gewann. Damals spielte ebenfalls Sahin, Eggestein ließ sich bei gegnerischen Angriffen aber als zweiter Sechser zurückfallen. Zwischenzeitlich stand Sahin gar als fünfter Mann in der Abwehrkette.

In der Offensive hat Johannes Eggestein erneut das Vertrauen geschenkt bekommen, was gleich in doppelter Hinsicht nachvollziehbar ist. Nicht nur, dass er zuletzt gegen Düsseldorf mit einem Treffer und einer insgesamt guten Leistung überzeugte, der U21-Nationalspieler war es auch, der in eben jenem Vergleich im vergangenen Frühjahr das Siegtor markierte. Darüber hinaus darf Niclas Füllkrug erstmals von Beginn an für Werder in einem Pflichtspiel ran, er rückt für den verletzten Milot Rashica ins Team.

Erwartungsgemäß gibt es in der Abwehr keinerlei Veränderungen. Ömer Toprak ist wie angekündigt wieder einsatzbereit und wird neben Niklas Moisander die Zentrale der Innenverteidigung bilden. Auf den Außenbahnen beginnen Marco Friedl (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts).