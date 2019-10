Auswärtsspiel in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das ist Werders Startelf!

(wkf)

Zum Abschluss des siebten Bundesliga-Spieltags tritt Werder am Sonntagabend bei Eintracht Frankfurt an. In der Startelf setzt Trainer Florian Kohfeldt dabei auf Milos Veljkovic.