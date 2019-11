Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat seine Mannschaft im Vergleich zum Heidenheim-Spiel etwas umgebaut. (nordphoto)

Florian Kohfeldt sagte nach dem Heidenheim-Spiel, Yuya Osako entscheide selbst, ob er sich gegen Freiburg einen Einsatz von Beginn an zutraue. Offensichtlich gab der Japaner grünes Licht, denn er steht von Anfang an auf dem Platz. Es ist sein erster Bundesliga-Einsatz seit dem 14. September, im Pokal kam Osako am Mittwoch schon als Joker in die Partie. Für den Stürmer muss Josh Sargent auf die Bank.

Milot Rashica und Leonardo Bittencourt komplettieren das Bremer Offensivtrio. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen spielen wie üblich auf den Halbpositionen im Mittelfeld. Im defensiven Mittelfeld erhielt Nuri Sahin den Vorzug vor Philipp Bargfrede.

In der Abwehr hatte Kohfeldt Ömer Toprak für das Freiburg-Spiel eine Startelf-Garantie gegeben. Wenig überraschend steht der Innenverteidiger, der in der Pokalpartie gegen Heidenheim nicht zum Einsatz kam, auch in der Aufstellung. Neben Toprak agiert im Abwehrzentrum Milos Veljkovic.

Auf der rechten Seite ersetzt Theo Gebre Selassie wieder Michael Lang, der gegen Heidenheim Spielpraxis sammeln durfte. Marco Friedl bekleidet wie gewohnt die linke Abwehrposition. Jiri Pavlenka steht im Tor.

Auf der Werder-Bank sitzen neben Sargent, Bargfrede und Lang auch Ersatztorwart Stefanos Kapino, Sebastian Langkamp, Johannes Eggestein, Benjamin Goller, der wieder genesene Christian Groß sowie Claudio Pizarro, der zuletzt individuell trainierte und nicht im Kader stand, aber jetzt wieder dabei ist.

Die Aufstellung des SC Freiburg: