Werders Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Ohne Veränderungen nimmt Werder das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in Angriff. Trainer Florian Kohfeldt vertraut exakt der Startelf, die auch schon am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg gespielt hat. Somit bilden Ömer Toprak und Milos Veljkovic erneut das Duo in der Innenverteidigung, auf den Außenbahnen spielen Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl. Auf der Sechs wird einmal mehr Nuri Sahin agieren, direkt vor ihm spielen Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Und auch die Offensive ist identisch, so sollen neben Milot Rashica auch Leonardo Bittencourt und Yuya Osako für Gefahr sorgen.

Auf der Bank hoffen Stefano Kapino, Michael Lang, Claudio Pizarro, Sebastian Langkamp, Josh Sargent, Johannes Eggestein, Christian Groß, Benjamin Goller und Philipp Bargfrede auf einen Einsatz.

So startet Werder in Mönchengladbach:

Und so beginnen die Gastgeber: