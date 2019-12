Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat seine Startelf etwas umgebaut. (nordphoto)

Es hat tatsächlich gereicht: Niklas Moisander steht gegen Paderborn in der Startelf. Es ist der erste Einsatz seit Anfang September für den Werder-Kapitän, der an einem Muskelfaserriss in der Wade laborierte. Moisander bildet die Innenverteidigung zusammen mit Milos Veljkovic. Theo Gebre Selassie auf der rechten Seite und Ludwig Augustinsson auf der linken Seite komplettieren die Viererkette vor Torwart Jiri Pavlenka.

Im defensiven Mittelfeld spielt wie gegen Wolfsburg Philipp Bargfrede. Das überrascht etwas, hatte Trainer Florian Kohfeldt doch Nuri Sahin praktisch eine Einsatzgarantie ausgesprochen. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen agieren auf den Achter-Positionen. Im Sturm spielen Milot Rashica, Leo Bittencourt und Yuya Osako.

Im Vergleich zum Sieg gegen Wolfsburg gab es somit nur eine Änderung: Moisander spielt für Groß. Auf der Bank sitzen neben Groß und Sahin auch Ersatztorwart Stefanos Kapino, Michael Lang, Claudio Pizarro, Sebastian Langkamp, Johannes Eggestein, Marco Friedl und Benjamin Goller.

Das ist Werders Startelf:

Das ist Paderborns Startelf: