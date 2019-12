Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat sein Team etwas umgebaut. (nordphoto)

Bei Niklas Moisander hat es nicht gereicht: Der Kapitän steht gegen die Bayern nicht im Werder-Kader. Die Wade hatte ihm wieder Probleme bereitet, und es stehen schließlich auch noch die wichtigen Spiele gegen Mainz und Köln vor Weihnachten an. Für Moisander rückt Christian Groß ins Team. Da auch Michael Lang von Beginn an aufläuft, spielt Werder wohl mit einer Fünferkette in der Abwehr vor Torwart Jiri Pavlenka. Lang und Ludwig Augustinsson dürften die Außenbahnen bekleiden, während Groß, Milos Veljkovic und Theo Gebre Selassie im Zentrum verteidigen.

Im defensiven Mittelfeld spielt Nuri Sahin für den verletzten Philipp Bargfrede. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen bekleiden wie gewohnt die Achter-Positionen. Im Sturm agieren Yuya Osako und Milot Rashica.

Leo Bittencourt sitzt nach seinem Magen-Darm-Infekt erst einmal auf der Bank - genauso wie Ersatztorwart Stefanos Kapino, Claudio Pizarro, Johannes Eggestein, Marco Friedl, Benjamin Goller und Rückkehrer Fin Bartels.