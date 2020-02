Florian Kohfeldt hofft in Leipzig auf eine Überraschung. (nordphoto)

Im Dezember gegen die Bayern stand Theo Gebre Selassie letztmals in der Bundesliga auf dem Platz, nun gibt er sein Comeback nach langer Verletzungspause. Der Tscheche steht bei Werders Spiel in Leipzig erwartungsgemäß in der Startelf und dürfte seine gewohnte Rolle als Rechtsverteidiger einnehmen. Links verteidigt Marco Friedl.

Kevin Vogt, Niklas Moisander und Milos Veljkovic, der den zuletzt schwachen Ömer Toprak ersetzt, dürften eine Dreierkette vor Torwart Jiri Pavlenka bilden. Situativ könnte sich Vogt auf die Sechser-Position vorschieben. Im Mittelfeld spielen Davy Klaassen und Maximilian Eggestein, vermutlich als Doppel-Sechs. Die Offensivreihe bilden Leo Bittencourt, der durch Gebre Selassies Rückkehr nicht mehr als Rechtsverteidiger aushelfen muss, Milot Rashica und Yuya Osako. Osako dürfte in die Spitze gehen, während Bittencourt und Rashica dahinter agieren.

Auf der Bank sitzen neben Toprak auch Ersatztorwart Stefanos Kapino, Claudio Pizarro, Nuri Sahin, Josh Sargent, Johannes Eggestein, Ilia Gruev, Christian Groß und Nick Woltemade. Fin Bartels fällt nach seiner Adduktorenverletzung aus dem Abschlusstraining wie erwartet aus.

So spielt Werder:

So spielt Leipzig: