Werders Trainer Florian Kohfeldt. (nph / Stoever)

Im Vergleich zum 0:3 gegen RB Leipzig vor einer Woche muss Florian Kohfeldt auf mehreren Positionen umbauen. Maximilian Eggestein fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre, Kevin Vogt pausiert weiterhin verletzt. Zurück in der Startelf ist dafür Ludwig Augustinsson, der wegen eines Muskelfaserrisses zuletzt beim 0:1 in Köln im Dezember 2019 zum Einsatz kam. Für ihn muss Marco Friedl weichen, er sitzt auf der Bank. Auch Davie Selke, in Leipzig aufgrund einer Geb-Sperre nicht dabei, kehrt wieder in die Mannschaft zurück.

Etwas überraschend hat sich Kohfeldt erneut für einen Einsatz von Yuya Osako entschieden, der in Leipzig eine enttäuschende Vorstellung gezeigt hatte. Josh Sargent nimmt dafür zunächst auf der Bank Platz.

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund: