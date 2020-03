Will mit Werder wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen: Cheftrainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Drei Spiele, drei Siege: Diese lupenreine Bilanz brachte Werder Bremen bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Dort geht es an diesem Mittwochabend bei Eintracht Frankfurt weiter, Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die wichtigste Nachricht: Kevin Vogt ist nach seiner in Leipzig erlittenen Knieverletzung wieder fit und spielt von Beginn an. Auch der zweite Winterneuzugang Davie Selke steht in der Startelf und darf sich heute komplett verausgaben - denn am Wochenende beim wichtigen Bundesligaspiel bei Hertha BSC darf er wegen einer Transferklausel gegen seinen Ex-Klub nicht mitspielen.

Die Bremer Startelf sieht so aus:

