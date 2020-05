Florian Kohfeldt hofft nach der bitteren Heimpleite gegen Leverkusen auf einen Sieg in Freiburg. (nordphoto)

Werders Leistung beim 1:4 gegen Leverkusen war schwach, große personelle Konsequenzen hat das allerdings nicht. Trainer Florian Kohfeldt setzt am Sonnabend (15.30 Uhr) in Freiburg fast auf die gleiche Startelf wie am Montag. Nur Davy Klaassen kehrt nach seiner Gelbsperre erwartungsgemäß ins Team zurück und verdrängt Philipp Bargfrede. Dazu spielt Josh Sargent für Davie Selke.

Ansonsten gibt es keine Änderungen. Jiri Pavlenka steht also im Tor. Milos Veljkovic, Kevin Vogt und Niklas Moisander bilden eine Dreierreihe. Rechts verteidigt Theo Gebre Selassie. Links erhält Marco Friedl nach seiner schwachen Darbietung gegen Leverkusen eine weitere Bewährungschance. Im zentralen Mittelfeld agieren Klaassen und Maximilian Eggestein. In der Offensive dürfte Milot Rashica über die linke Seite kommen, während Leo Bittencourt eher rechts agiert. Sargent rückt ins Sturmzentrum.

Auf der Bank sitzen neben Selke und Bargfrede auch Ersatzkeeper Stefanos Kapino, Michael Lang, Yuya Osako, Sebastian Langkamp, Fin Bartels, Christian Groß und Nick Woltemade. Nuri Sahin und Johannes Eggestein fehlen dagegen im Aufgebot und wurden offenbar von Kohfeldt aus dem Kader gestrichen. Von Verletzungen ist bei beiden nichts bekannt.

