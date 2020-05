Florian Kohfeldt will mit seiner Mannschaft unbedingt nachlegen. (nordphoto)

Claudio Pizarro ist ebenso wie Ömer Toprak weiterhin verletzt, Philipp Bargfrede darf aufgrund einer Gelb-Roten Karte aus dem Freiburg-Spiel dieses Mal nicht mitmachen. Darüber hinaus gab es noch das ein oder andere Fragezeichen beim Personal, so war nicht klar, ob es Kevin Vogt und Ludwig Augustinsson verletzungsbedingt in die Startelf schaffen. Jetzt steht fest: Der Schwede sitzt erst einmal auf der Bank, weshalb Marco Friedl erneut beginnt. Vogt fehlt dagegen gänzlich.

Doch damit nicht genug. Leonardo Bittencourt, zuletzt noch Siegtorschütze in Freiburg, erhält erst einmal eine Verschnaufpause und steigt in die Partie gegen die Gladbacher ebenfalls als Zuschauer auf der Bank ein. Stattdessen darf ein Duo beginnen, das in diesen Genuss länger nicht kam. Yuya Osako soll in der Offensive helfen, in der Abwehr erhält nach vielen Wochen mal wieder Christian Groß eine Chance. Nachdem der eigentliche U23-Akteur in der Hinrunde noch Shootingstar war, ist es zuletzt ruhig um ihn geworden. Im Sturm soll erneut Josh Sargent anstelle von Davie Selke für Tore sorgen.

Interessant ist auch der Blick auf den Restkader: Nuri Sahin ist trotz der Ausfälle von Bargfrede und Vogt erneut nicht im Kader, Kohfeldt hatte als Begründung zuletzt schon auf „sportliche Grüne“ verwiesen. Ähnlich verhält es sich mit Johannes Eggestein, der wie schon in Freiburg auch dieses Mal nicht dabei ist.

Das ist die Startelf der Gäste: