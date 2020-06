Für zwei Veränderungen in der Startelf hat sich Florian Kohfeldt im Vergleich zum Spiel in Paderborn entschieden. Leonardo Bittencourt, zuletzt nicht vollkommen fit, ist wieder von Anfang an dabei. Für ihn muss Josh Sargent zunächst auf die Bank. Etwas überraschend, Sargent gehörte beim 5:1-Erfolg am vergangenen Sonnabend zu den stärksten Bremern.

Auch in der Defensive gibt es eine Veränderung. Marco Friedl beginnt gegen seinen Ex-Klub, Ludwig Augustinsson fehlt. Der Schwede steht überhaupt nicht im Kader, er hatte beim Training am Dienstagmorgen Oberschenkelprobleme und fällt aus. Mit dabei ist dafür endlich mal wieder Claudio Pizarro. Ihm hatte zuletzt eine Muskelverletzung zu schaffen gemacht. Es besteht also Hoffnung, dass Pizarro zum Ende seiner ruhmreichen Karriere doch noch mal für Werder zum Einsatz kommt.

Und so beginnt der FC Bayern München in Bremen.