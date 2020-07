Beim Relegations-Finale in Heidenheim

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das ist Werders Startelf

wkf

Jetzt wird endgültig abgerechnet: Im Relegations-Rückspiel in Heidenheim entscheidet sich am Montagabend, ob Werder erstklassig bleibt. In der Startelf gibt es drei Umstellungen im Vergleich zum Hinspiel.