Tahith Chong steht gegen Lustenau in der Startelf. (nordphoto)

Zum Abschluss eines anstrengenden Trainingslagers bestreiten die Werder-Profis am heutigen Montag ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau (13 Uhr, live bei Werder-TV und auf Werders Youtube-Kanal). Trainer Florian Kohfeldt will viel durchwechseln. Die Offensive wird schon zur Halbzeit ausgetauscht, in der Abwehr sollen einige Spieler rund 70 Minuten zum Einsatz kommen. Niklas Moisander soll nach seiner Verletzung später eingewechselt werden.

Interessant wird auch sein, wie lange Wechselkandidat Milot Rashica spielt. In den bisherigen Testspielen gegen Braunschweig (2:0) und Linz (4:1) war er nicht dabei. In der Startelf steht Rashica nicht.

Von Anfang spielen: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Erras - M. Eggestein, Bittencourt - Chong, Selke, J. Eggestein