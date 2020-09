Nur ein Neuzugang steht in der ersten Elf: Patrick Erras spielt wie in der Vorbereitung im zentralen Mittelfeld. Tahith Chong sitzt dagegen zunächst auf der Bank. In der Offensive kommt Davie Selke zum Einsatz, Niclas Füllkrug muss auf seinen Einsatz warten. Von Beginn an dabei ist dagegen Josh Sargent, der eine starke Vorbereitung gespielt hat.

In der Innenverteidigung hat sich Florian Kohfeldt für seinen Kapitän Niklas Moisander entschieden, an seiner Seite verteidigt Ömer Toprak. Auf den Außenbahnen spielen Ludwig Augustinsson und Theo Gebre Selassie.