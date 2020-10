Will einen Heimsieg gegen Hoffenheim schaffen: Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Ludwig Augustinsson, in dieser Saison stets in der Bremer Startelf, fehlt gegen Hoffenheim wegen einer Oberschenkelverletzung. Sein Vertreter Felix Agu erkrankte an COVID-19 und sieht das Spiel deshalb daheim in Quarantäne. Und auch die verletzten Davie Selke (Leiste) und Patrick Erras (Oberschenkel) stehen nicht zur Verfügung.

Trainer Florian Kohfeldt schenkt deshalb wieder seinem Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander das Vertrauen, auch Christian Groß steht in der Startelf. Für Tahith Chong reichte es nach seiner Kurz-Quarantäne zu einem Platz auf der Bank. Erstmals in dieser Bundesligasaison steht auch Neuzugang Romano Schmid im Bremer Kader.

Das ist Werders Startelf:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Mbom, Eggestein, Groß, Bittencourt - Sargent, Füllkrug

Die Ersatzbank: Kapino - Toprak, Gruev, Möhwald, Schmid, Osako, Chong, Rashica, Woltemade