Florian Kohfeldt muss seine Startelf im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel verändern. (nordphoto)

Für den verletzten Niclas Füllkrug rückt Tahith Chong in Werders Startelf gegen Frankfurt (Anpfiff: 15.30 Uhr). Ansonsten vertraut Trainer Florian Kohfeldt der Mannschaft, die zuletzt 1:1 gegen Hoffenheim spielte. Die Defensive wusste in der Partie durchaus zu überzeugen, also bilden Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Marco Friedl wieder die Dreierkette vor Torwart Jiri Pavlenka.

Theo Gebre Selassie spielt auf der rechten Abwehrseite. Manuel Mbom, der diese ungewohnte Rolle gegen Hoffenheim zuverlässig ausfüllte, agiert erneut auf der linken Seite, weil mit Ludwig Augustinsson (Oberschenkelverletzung) und Felix Agu (Quarantäne) weiterhin zwei Linksverteidiger fehlen.

Im Mittelfeld dürften Christian Groß und Maximilian Eggestein wie gegen Hoffenheim eine Doppelsechs bilden, in der Eggestein den offensiveren Part übernimmt. Josh Sargent rückt ganz nach vorne ins Sturmzentrum, wo sonst Füllkrug (Wadenverletzung) spielte. Unterstützt wird der US-Amerikaner in der Offensive von Leonardo Bittencourt und Tahith Chong, der seine Schnelligkeit wohl auf dem rechten Flügel ausspielen soll.

Auf der Bremer Bank sitzen Ersatztorwart Stefanos Kapino, Ömer Toprak, Ilia Gruev, Kevin Möhwald, Romano Schmid, Nick Woltemade, Yuya Osako und Milot Rashica. Aus der U23 rückte zudem Defensivspieler Julian Rieckmann ins Aufgebot. U23-Torjäger Eren Dinkci schaffte es trotz der Ausfälle im Angriff dagegen nicht in den Kader.

Werders Startelf:

Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Groß, M. Eggestein, Mbom - Chong, Bittencourt - Sargent

Frankfurts Startelf:

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Rode, Hasebe, Ilsanker, Zuber, Silva, Kamada, Dost