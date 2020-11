Werders Trainer Florian Kohfeldt (dpa)

Die gute Nachricht für Werder: Außenverteidiger Ludwig Augustinsson ist nach seiner Verletzungspause wieder dabei und spielt von Beginn an. In der Offensive erhält Milot Rashica erneut die Chance, seine Klasse zu beweisen. Zudem steht Kevin Möhwald von Beginn an auf dem Platz. Kapitän Niklas Moisander hingegen sitzt zunächst auf der Bank, ebenso Manuel Mbom und Davie Selke.

Das ist die Bremer Startelf:

Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Möhwald, Eggestein, Groß - Bittencourt, Rashica - Sargent