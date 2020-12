Vergangene Woche beim 1:2 gegen Stuttgart kam Romano Schmid zu seinem ersten Einsatz für Werder überhaupt. Beim Spie in Leipzig steht der Österreicher nun sogar in der Startelf. ‚Ich bin überzeugt, dass Romano noch sehr wichtig für uns sein wird", sagte Clemens Fritz erst vor ein paar Tagen. Heute kann er es in Leipzig unter Beweis stellen.

Neben Schmid rückt auch Kevin Möhwald in die erste Elf. Florian Kohfeldt lässt dafür im Vergleich zur Partie gegen Stuttgart Yuya Osako und Tahith Chong zunächst auf der Bank.

Mit dieser Aufstellung beginnt Werder bei RB Leipzig:

Pavlenka - Gebre Selassie, Augustinsson, Möhwald, Bittencourt, Sargent, Schmid, Toprak, Friedl, Eggestein, Groß.