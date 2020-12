Will in Mainz unbedingt gewinnen: Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Die vier Niederlagen in Folge haben Werder in der Tabelle zurückgeworfen. Mit drei Punkten in Mainz könnte sich das korrigieren lassen. In seiner ersten Elf setzt Trainer Florian Kohfeldt dabei wieder auf Romano Schmid, dafür sitzt Manuel Mbom zunächst draußen.

Das ist Werders Startelf:

Pavlenka - Gebre Selassie, Groß, Toprak, Friedl, Augustinsson - Möhwald, Eggestein - Schmid, Osako - Sargent