Florian Kohfeldt peilt mit Werder einen versöhnlichen Jahresabschluss an. (nordphoto)

Leonardo Bittencourt ist weiterhin verletzt, auch Niclas Füllkrug, Milot Rashica und Davie Selke stehen nicht zur Verfügung. In der Offensive mangelt es also einmal mehr an Alternativen, wenig überraschend brauchen die Bremer aber natürlich auch an diesem Abend Tore. Zuletzt wurde Eren Dinkci gegen Mainz zum Retter in der Not. Der Joker des Wochenendes sitzt nun erst einmal auf der Bank, doch auch so gibt es einige Überraschungen.

Florian Kohfeldt verändert seine Mannschaft im Vergleich zum vergangenen Spiel auf vier Positionen. Marco Friedl fällt kurzfristig aufgrund von Oberschenkelproblemen aus, Ömer Toprak bleibt nach seinem Schlag auf die Achilessehne erst einmal auf der Bank. Mit Milos Veljkovic und Niklas Moisander gibt es also gleich eine komplett neue Innenverteidigung.

Im Mittelfeld müssen Kevin Möhwald und Yuya Osako erst einmal weichen. Für sie rutschen Manuel Mbom und Tahith Chong in die Anfangsformation. Romano Schmid ist ebenfalls wieder von Beginn an dabei. Weitere Kanidaten für eine spätere Einwechslung sind Ersatzkeeper Stefanos Kapino, Felix Agu, Patrick Erras, Ilia Gruev und Nick Woltemade.

Das ist Werders Startelf:

So beginnt Hannover 96: