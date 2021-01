Werder-Trainer Florian Kohfeldt will mit seiner Elf den nächsten Dreier holen. (nordphoto / gumzmedia)

Das Wiedersehen mit Max Kruse muss ausfallen, der jetzige Berliner ist noch immer verletzt. Wesentlich einfacher wird die Aufgabe für Werder deshalb aber noch lange nicht, der Tabellensechste aus der Hauptstadt spielt bislang eine ziemlich gute Saison. Die Bremer werden also eine richtig gute Leistung brauchen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Da passt es gut, dass sich die Personalsituation etwas entspannt hat und Florian Kohfeldt gerade in der Offensive wieder mehr Möglichkeiten besitzt.

So gehören Davie Selke und vor allem Niclas Füllkrug nach ihren jeweils wochenlangen Verletzungspausen erstmals wieder zum Kader. Für einen Startelfeinsatz hat es bei dem Duo aber noch nicht gereicht, sie lauern auf der Bank auf eine Einwechslung. Anders sieht es bei Leonardo Bittencourt aus, der nach seinen Fußproblemen zurück in der Anfangsformation ist, auch Yuya Osako darf erneut von Beginn an ran. Darüber hinaus sollen Josh Sargent und Romano Schmid für offensive Akzente sorgen.

In der Abwehr nimmt Marco Friedl nach seinem Fehlen im Pokal wieder den angestammten Platz in der Innenverteidigung ein, seine Nebenleute sind wie gewohnt Ludwig Augustinsson, Ömer Toprak und Theodor Gebre Selassie. Milos Veljkovic schaut erst einmal wieder zu - ebenso wie Kapitän Niklas Moisander. Das defensive Mittelfeld bilden Maximilian Eggestein und Christian Groß, Manuel Mbom, Patrick Erras und Felix Agu könnten später noch ins Spiel kommen. Kevin Möhwald steht dagegen aufgrund eines Magen-Darm-Infekts nicht im Kader.

So startet Werder: