Der Borussenpark vor dem Anpfiff am Dienstagabend. Werders Startelf steht fest. (nordphoto GmbH / Meuter)

Es geht weiter Schlag auf Schlag: Nur drei Tage nach dem wichtigen Sieg gegen Augsburg steht für Werder das schwere Auswärtsspiel in Gladbach an. Florian Kohfeldt baut sein Team dabei nur ein bisschen um.

Es hatte sich am Montag bereits angekündigt: Werders Trainer lässt Davie Selke auf der Bank und bringt dafür Romano Schmid von Beginn an. Schmid wird dann wohl etwas versetzt hinter Mittelstürmer Joshua Sargent agieren. Ansonsten vertraut Kohfeldt auf die siegreiche Mannschaft aus dem Augsburg-Spiel, also mit Matchwinner Felix Agu an Stelle des immer noch verletzten Ludwig Augustinsson.

Milot Rashica könnte nach seinem Kurzeinsatz zuletzt heute eine „echte“ offensive Option sein. Überhaupt ist Werders Bank mit insgesamt sechs Offensivspielern sehr gut bestückt - darunter übrigens auch wieder Nachwuchshoffnung Eren Dinkci.

Das ist Werders Startelf: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Mbom, Agu - Schmid, Sargent.