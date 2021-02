Kevin Möhwald steht gegen Fürth in der Anfangsformation. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Im Vergleich zum Ligaspielen vor einigen Tagen gegen Schalke wechselt Kohfeldt an diesem Dienstagabend auf vier Positionen: Jean-Manuel Mbom, Felix Agu und Leo Bittencourt bekommen eine Pause, das Trio sitzt auf der Bank. Dafür beginnen Kevin Möhwald, Ludwig Augustinsson und Milot Rashica - also genau jene drei Spieler, die am Sonnabend gegen Schalke den Umschwung in der zweiten Halbzeit einläuteten.

Nicht dabei sind Ömer Toprak, für den es nach einem Schlag aufs Knie nicht gereicht hat, und der ebenfalls noch angeschlagene Davie Selke. Toprak wird in der Dreierkette von Niklas Moisander ersetzt, sitzt aber auf der Bank.

Zurück im Kader ist übrigens Nick Woltemade, Zwolle-Rückkehrer Michael Zetterer dagegen nicht. Eduardo Dos Santos Haesler ist auch heute wieder der Pavlenka-Ersatz. Es fehlen weiterhin Patrick Erras, Christian Groß und Niclas Füllkrug (alle drei verletzt) und natürlich der nach Brügge abgewanderte Tahith Chong.