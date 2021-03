Florian Kohfeldt hat seine Startelf umgestellt. (Kokenge/nordphoto)

Marco Friedl kehrt für das Werder-Heimspiel am heutigen Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg nach seiner Gelb-Sperre zurück und ersetzt in der Dreierkette Niklas Moisander. Auch auf der halbrechten Position in der Innenverteidigung wird wieder zurück rotiert: Milos Veljkovic kommt in die Startelf, Christian Groß muss auf die Bank. Ansonsten gibt es keine weiteren Wechsel im Vergleich zur jüngsten 1:3-Niederlage gegen die Bayern.

Das bedeutet auch, dass Kohfeldt keine Rücksicht auf mögliche Gelb-Sperren einiger Spieler nehmen will oder kann: Gleich fünf Bremer stehen bei vier Gelben Karten, darunter die Startspieler Ludwig Augustinsson, Maximilian Eggestein und Joshua Sargent. Dazu kommen Davie Selke und Christian Groß.

Leo Bittencourt hat es nach seinen anhaltenden Rückenbeschwerden auf den letzten Drücker doch noch in den Kader geschafft. Eduardo Dos Santos Haesler ist wieder der Ersatzkeeper für Jiri Pavlenka, der verletzte Michael Zetterer steht nicht im Kader.

Das ist die Bremer Aufstellung:

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Augustinsson - Rashica, Schmid - Sargent