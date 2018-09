(Nordphoto, Montage Schumann)

Wenn Florian Kohfeldt wollte und alle fit wären, könnte der Werder-Trainer eine Mannschaft auf den Platz schicken, die mit Ausnahme des Torhüters nur ans Toreschießen denkt. Zehn (!) eindeutige Offensivspieler stehen in seinem Kader, so viele Alternativen im Angriffsspiel haben nur ganz wenige Bundesligisten. Kohfeldt setzt sie natürlich nicht alle auf einmal ein, er verändert seine Startformation ohnehin kaum. Neun Plätze sind praktisch vergeben. Die Umbaumaßnahmen beschränken sich in Werders 4-3-3-System auf die offensiven Außenbahnen.

Im Angriff ist der Konkurrenzkampf daher sehr groß. Gesetzt ist nur Kapitän Max Kruse im Zentrum. Die anderen neun Spieler, von denen sieben derzeit einsatzbereit sind, streiten sich um die beiden Positionen an seiner Seite. Vor jedem Spiel bringen sie Kohfeldt ins Grübeln, doch der Werder-Coach grübelt gerne. Er habe diese Vielfalt in der Offensive schließlich haben wollen, betonte er kürzlich. „Natürlich muss ich harte Entscheidungen treffen, aber das ist ein Luxusproblem.”

Kohfeldt besetzt die Außenbahnen je nach eigener Ausrichtung sowie mit Blick auf die Stärken und Schwächen des Gegners. Jeder Spieler bringt ganz eigene Qualitäten mit. Welche sind das? Wer passt zu welchem Gegner? Und wem liegt welche Spielsituation besonders? Eine Einordnung.

Yuya Osako

Der Japaner verkörpert Kohfeldts Idee vom Angriffsfußball nahezu perfekt, kann in der Offensive auf allen Positionen spielen und sich so gut zwischen den ­gegnerischen Linien bewegen wie kein anderer. Osako ist somit eine Art Lieblingsschüler von Kohfeldt. “Er hat eine gute Technik, findet auch auf engen Räumen Lösungen. Er bringt alles mit, was wir in der Offensive brauchen”, schwärmte der Trainer. Osako ist als Allzweckwaffe und für jeden Gegner schwer zu greifen.

Florian Kainz

Der Österreicher ist ein klassischer Flügelspieler, der den ersten Impuls fast immer in Richtung gegnerisches Tor setzt. Meist darf Kainz über die linke Seite kommen, um nach innen zu ziehen und mit dem stärkeren rechten Fuß abzuschließen. Er bekommt die Bälle gerne in den Fuß gespielt und geht in Eins-gegen-Eins-Situationen. „Das ist sehr unangenehm zu verteidigen“, sagte Kohfeldt. Kainz‘ Spielweise passt allerdings nicht zu jedem Gegner, in Frankfurt musste er beispielsweise zuschauen.

Martin Harnik

Der Rückkehrer gilt als Mentalitätsspieler, der sich für die Mannschaft aufreibt. Harnik läuft den Gegner permanent an und stört den Aufbau. Auch im Rückwärtspressing agiert er schlau. Der Ex-Hannoveraner versucht zudem, hinter der letzten Linie des Gegners eine Anspielstation zu schaffen. „Martin bringt viel Zug zum Tor von den Außenpositionen mit“, schilderte Kohfeldt. Ein ausgesprochener Killer vor dem Tor ist Harnik zwar nicht, durch seine hohe Endgeschwindigkeit und seine Kopfballstärke ist er aber stets gefährlich.

Milot Rashica

Keiner im Team hat einen derart explosiven Antritt und braucht nach einer Einwechslung so wenig Anlaufzeit wie der flinke Kosovare. Rashicas Tempo und Dribbelstärke sind von großem Nutzen, wenn der Gegner den Fokus auf die Kontrolle des Zentrums legt und Werder vermehrt mit Flanken agiert. Dass er auch abschlussstark ist, wissen alle spätestens seit dem Siegtreffer in Frankfurt. „Milot hat einen Riesenschuss und eine gute Schusstechnik“, lobte Sportchef Frank Baumann. Im Pressingverhalten dagegen hat Rashica noch Luft nach oben.

Johannes Eggestein

Kohfeldt lässt den gelernten Mittelstürmer weiter außen oder auf der Zehner-Position in der Raute spielen und ist begeistert: „Er hat schnell dazu gelernt, auch taktisch. Seine Entwicklung ist bemerkenswert.“ Eggestein kann ohne den ganz großen Gegnerdruck seine feinen Bewegungen nun besser einbringen. Ähnlich wie Osako ist er ein Spieler, der beim Nachrücken in den Strafraum Torgefahr ausstrahlt. Zudem hat er angedeutet, dass er als Gestalter dem Offensivspiel eine Struktur verpassen kann.

Claudio Pizarro

Kohfeldt hat oft betont, welch immensen Effekt eine Einwechslung des Routiniers erzeuge – bei der eigenen Mannschaft, beim Gegner und bei den Fans. Pizarro kann in einer hektischen Phase mit seiner Ballsicherheit für Ruhe sorgen und torgefährlich werden. Wenn Werder einem Rückstand hinterherläuft oder einen Fixpunkt ­benötigt, ist der Peruaner der perfekte Joker. Ein Startelf-Kandidat ist er nur im Ausnahmefall.

Joshua Sargent

Sargents Heimat ist laut Kohfeldt der Profikader, Spielpraxis soll er sich aber in der U 23 holen. Dabei wäre der US-­Amerikaner wohl auch jetzt schon dazu in der Lage, in der Bundesliga Akzente zu setzen. Sargent ist extrem wuchtig, kann als Flügelspieler druckvoll ins Dribbling gehen. Er macht sich auch gut als Wandspieler in der Spitze, der Bälle behaupten und ablegen kann.

Fin Bartels

Nach seinem Achillessehnenriss dauert es noch eine Weile, bis Bartels wieder eine Option für den Kader wird. Aber: Für kurze Dreieckskombinationen und Tiefenläufe gibt es kaum einen Besseren.

Aron Johannsson

Der US-Amerikaner ist mal wieder verletzt, seine Rückkehr ungewiss. Ein fitter Johannsson ist in seinen Anlagen vergleichbar mit Johannes Eggestein, nur eine Spur robuster und abgezockter.