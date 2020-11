Starker Auftritt: Leonardo Bittencourt beim Spiel in München gegen David Alaba. (nordphoto)

Leonardo Bittencourt hat schon viel erlebt in seiner Bundesliga-Karriere, deshalb ist seine Einschätzung des Bremer 1:1 beim FC Bayern sehr interessant. Für Bittencourt war es „ein sehr erwachsener Auftritt“ der Bremer Mannschaft in München, „und genau das war für unsere Entwicklung ein Riesenschritt nach vorne. Aber wir werden jetzt nicht denken, wir wären die Allergrößten.“

Werder sei nämlich trotz der elf Punkte aus acht Spielen immer noch ein Bundesligist im Umbruch. „Vor der Saison haben viele an unserem Weg gezweifelt“, sagte Bittencourt nach dem Training am Mittwoch, „wir werden diesen Weg aber weitergehen und wollen in jedem Spiel zeigen, was wir auch in München auf den Platz gebracht haben.“ Nämlich Kampfgeist, Leidenschaft und Mut.

Dass diese Spielweise gegen den Rekordmeister so gut gelang und sich auch im Ergebnis niederschlug, dürfe nun aber auch keine falschen Erwartungen wecken, mahnte Werders Mittelfeldspieler: „Es kann nicht immer alles klappen, weil wir noch eine junge Mannschaft haben, die noch ein enormes Entwicklungspotenzial hat. Dieser Weg macht aber Spaß, weil jeder sich reinhaut und jeder sich in der Bundesliga beweisen will.“

Wolfsburgs Serie als Ansporn

Im Freitagspiel beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, live bei DAZN) liege nun ein besonderer Reiz für Werder, erklärte Bittencourt: „Es ist ein Ansporn, dass Wolfsburg in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat. Unsere Mannschaft ist total heiß, die drei Punkte mitzunehmen." Diese Galligkeit auf den ersten Sieg im Monat November erklärt sich auch aus den jüngsten Resultaten. Fünf Spiele in Serie endeten für Werder mit einem 1:1, ein Rekord in der Bundesliga. Natürlich, so sagte es Bittencourt nun, „wollen wir so lange wie möglich ungeschlagen bleiben. Wir wissen aber auch, dass es fünf Unentschieden waren – wir wollen auch wieder Spiele gewinnen.“

Bei genauer Betrachtung sei auch nicht nur das Resultat an sich entscheidend, denn: „Keiner von uns will immer 1:1 spielen. In drei Spielen haben wir geführt, zweimal schlugen wir zurück. In jedem Spiel hat man aber gesehen, dass wir gewinnen wollten. Und das ist auch das Ziel am Freitag.“

Er persönliche spielt auf einer Position im offensiven Mittelfeld, auf der er dazu beitragen kann, dass Werder mal wieder mehr als ein Tor schießt. "Ich möchte der Mannschaft immer offensiv helfen“, sagte Bittencourt dazu, „ob per Tor oder Assist. Letztendlich ist es aber wichtig, dass wir gewinnen. Der Trainer gibt mir zurzeit das Vertrauen von Anfang an. Und mein Ansporn ist es, jedes Spiel zu machen.“ Oft genug schoss er für Werder das Siegtor bei 1:0-Siegen. Am Freitag wäre mal wieder ein perfekter Zeitpunkt dafür…