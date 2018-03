Das Selbstverständnis von Zlatko Junuzovic ist klar: Der 30-Jährige, der über die drei letzten Bundesliga-Spielzeiten insgesamt 44 Scorerpunkte für Werder sammeln konnte, will auf dem Feld vorangehen. Nicht ohne Grund war es Junuzovic, der zu Saisonbeginn die Kapitänsbinde von Clemens Fritz nach dessen Karriereende übernahm. Seitdem kommt Junuzovic aber auf lediglich 15 von 25 möglichen Liga-Einsätzen. Nur sechsmal spielte er durch (ein Tor, zwei Vorlagen).

Oft fehlte Junuzovic verletzt – gegen Borussia Mönchengladbach verzichtete Trainer Florian Kohfeldt freiwillig ganz auf seine Dienste. Was auf den ersten Blick überrascht, deutete sich bereits an: Werder hat derzeit das Luxusproblem, nicht auf Junuzovic angewiesen zu sein.

Das Mittelfeld-Dreieck funktioniert

Für den Kapitän gibt es nicht mehr die Paradeposition wie noch in der Rückrunde der Vorsaison. Damals hatte Junuzovic als vorstoßender Achter im 5-3-2-System regelmäßig mit schnellen Weiterleitungen Fin Bartels‘ Tiefenläufe bedient, Max Kruse hatte Junuzovics Läufe mit den richtigen Ablagen vorbereitet.

Unter Florian Kohfeldt hat sich im Mittelfeld nun ein Trio eingespielt, das eine ebenso hohe Wertschätzung genießt wie der Kapitän: Abräumer Philipp Bargfrede ist auf der Sechserposition unumstritten. Davor agieren in der Regel Thomas Delaney und Maximilian Eggestein – Junuzovics ärgste Konkurrenten. Eggestein absolvierte unter Kohfeldt jede Partie von Anfang an. Delaney fehlte nur zweimal: Mit muskulären Problemen gegen Hoffenheim und am Ende einer englischen Woche gegen Wolfsburg, als er aber noch zu einem Joker-Einsatz kam. Die Anforderungen auf der Achterposition sind komplex: „Es geht darum, Druck auf den Ball zu kriegen und trotzdem eine Absicherung zu haben“, erklärte Kohfeldt die Idee hinter seinem Mittelfeld-Dreieck.

Druck auf den Ball auszuüben ist für den Pressing-Spezialisten Junuzovic kein Problem. Der Österreicher kann die gegnerischen Sechser in Zugzwang bringen oder gemeinsam mit Max Kruse die Innenverteidiger im Aufbau attackieren. Läuferisch besitzt Werders Kapitän große Qualität.

Fragezeichen stehen beim Offensivspieler jedoch oft hinter der Absicherung. Hier gelten Delaney und Eggestein auch statistisch als stärker: Sie fangen mehr Bälle ab, gewinnen häufiger durch Tacklings den Ball und sind in Kopfballduellen erfolgreicher. Beide sind Allrounder, weisen kaum Schwächen im Passspiel auf und profitieren von einer guten Orientierung im Raum.

Auf dem Flügel verschenkt

All das hat dazu geführt, dass Junuzovic nicht mehr die erste Wahl im Zentrum ist, sondern oft auf die Außenpositionen ausweichen muss. Auch hier lässt sich der Österreicher mit seiner Laufstärke, seinem vertikalen Spiel und seiner Qualität im Konter gewinnbringend einbinden.

Einiges spricht jedoch dagegen, Junuzovic langfristig auf dem Flügel einzusetzen. Denn: Die Statik des Bremer Offensivspiels steht und fällt mit Max Kruse. Der Angreifer lässt sich immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen und verteilt von dort die Bälle. Um den Strafraum zu besetzen, hat Werder dann im Grunde zwei Optionen: Einer der Außenstürmer rückt ins Zentrum oder einer der Spieler im Rückraum stößt vor. Im ersten Szenario haben Spieler wie der körperlich starke Ishak Belfodil oder Instinktstürmer Aron Johannsson einen Vorteil. Junuzovic ist für die vorderste Linie eher ungeeignet, zumal der Mittelfeldmann mit einer Quote von einem Treffer bei 21 Schüssen (4,76 Prozent) in dieser Saison auch kaum für Torgefahr sorgt.

Im zweiten Szenario müssen die Spieler im Zentrum vom Flügel eingesetzt werden. Platz dafür schafft sich ein Außenstürmer am ehesten mit schnellen Antritten und kurzen Dribblings. Anders als etwa Florian Kainz, Neuzugang Milot Rashica oder Fin Bartels dribbelt Junuzovic fast gar nicht (im Schnitt nur 0,6 Mal pro Partie) und ist eher durchschnittlich schnell – keine optimalen Voraussetzungen.

Die eine Idealposition gibt es für Junuzovic nicht mehr. Außen vor ist der Österreicher aber trotzdem nicht. Dass es für Junuzovic nach wie vor Bedarf gibt, zeigen nicht nur die Worte von Kohfeldt, der am Dienstag noch einmal die Wichtigkeit seines Kapitäns betonte: Junuzovic sei „ein ganz entscheidender Faktor“ im Team, auf wie neben dem Platz. Auch 2,4 Torschussvorlagen pro 90 Minuten sind der aktuelle Spitzenwert bei Werder.

Ohnehin: Die Binsenweisheit, dass eine Mannschaft nicht elf Stammspieler benötigt, sondern am besten 15 oder 16, erweist sich am Beispiel Kohfeldt als besonders treffend. Immer wieder passt Werders Chefcoach sein System an den Gegner an, verändert Details und wechselt das Personal. „Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, wie gut es uns tut, diese Breite im Kader zu haben“, sagt Kohfeldt selbst.

Ein fitter Junuzovic wäre also auch im nächsten Jahr noch eine willkommene Kaderoption. Noch offen ist, wie viel Werder die Qualität des Kapitäns wert ist. Sportliche Konkurrenz im eigenen Team und Verletzungsproblematik dürften dafür sorgen, dass aus Vereinssicht ein leistungsabhängigerer Vertrag vernünftiger scheint als der jetzige, der Junuzovic einen großen Teil seiner 2,4 Millionen Jahresgehalt als Fixsumme garantiert.