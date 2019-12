Ein echter Motivator: Leo Bittencourt jubelt in Wolfsburg vor den mitgereisten Werder-Fans. (nordphoto)

Als Werder in der Sommer-Transferphase auf den letzten Drücker Leo Bittencourt von Hoffenheim auslieh, versprachen sich die Verantwortlichen viel von dem offensiven Mittelfeldspieler. Zweikampfstärke, Torgefahr, Kreativität, Mentalität - Kopfballstärke gehörte dagegen nicht zum Anforderungsprofiil. Kein Wunder, mit einer Körpergröße von 1,70 Metern bringt der 25-Jährige nicht gerade die Voraussetzungen mit, um ein Kopfballungeheuer zu sein. Am Sonntag beim 3:2-Sieg in Wolfsburg traf Bittencourt dann aber ausgerechnet per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Bremer. Kann ja mal passieren, könnte man denken. Wirklich gedeckt wurde er in der Szene auch nicht. Tatsächlich aber gehören Kopfballtreffer zu Bittencourts Spezialität. „Ich habe fast jedes Jahr mit dem Kopf getroffen“, erzählte er nach dem Abpfiff und sorgte damit für Staunen.

Ein Blick in die Statistik bestätigt Bittencourts Aussage: In den Jahren 2016, 2017 und 2018 gelang ihm für Köln jeweils ein Kopfballtor - einmal sogar gegen Werder. 2013 traf er auch schon einmal für Hannover mit dem Kopf. In Wolfsburg erzielte Bittencourt somit seinen fünften Kopfballtreffer in der Bundesliga. Insgesamt kommt er bislang auf 20 Tore, 25 Prozent davon per Kopf - eine beachtliche Quote. „Wenn man nicht auf mich Acht gibt und der Ball auf meinen Kopf fällt, dann kann er schon mal reingehen“, scherzte Bittencourt. In Wolfsburg flog er nach einer Flanke von Ludwig Augustinsson geradezu über den Rasen und versenkte den Ball mit einem schulbuchmäßigen Flugkopfball. „Viele hätten ihn mit dem Fuß genommen, aber bei meiner Größe kann man ihn mit dem Kopf nehmen“, schilderte Bittencourt die Szene.

Kopfballtraining in Cottbus

Dass der Offensivspieler eine derart ausgefeilte Kopfballtechnik besitzt, ist übrigens kein Zufall, sondern harter Arbeit geschuldet. Von 1999 bis 2012 spielte Bittencourt bei Energie Cottbus und durchlief dort die gesamte Ausbildung im Jugendbereich. Das feine Spiel war nicht eben die Sache der Lausitzer. „In Cottbus haben wir damals in der Jugend viele lange Bälle gespielt“, erzählte Bittencourt. „Deswegen haben wir auch häufig Kopfbälle trainiert, davor blieb ich nicht verschont.“

Dieses Training zahlt sich jetzt aus. Werder ist nicht eben mit vielen guten Kopfballspielern gesegnet, dass die Bremer nun vermehrt den 1,70 Meter großen Bittencourt mit Flanken füttern, ist trotzdem nicht zu erwarten. Der Ex-Hoffenheimer, bei dem am Saisonende voraussichtlich eine Kaufpflicht für Werder greift, hat schließlich noch genug andere Qualitäten, das war in Wolfsburg eindrucksvoll zu sehen. Bittencourt gab keinen Zweikampf verloren (Zweikampfquote: 54 Prozent), warf sich in jeden Ball und zeigte darüber hinaus seine technischen Qualitäten im Offensivspiel (Passquote: 77 Prozent). Er ist eine Mischung aus Wadenbeißer und Spielgestalter, der dem Bremer Spiel sichtlich gut tut. Dazu kommt seine Vielseitigkeit. In Wolfsburg bekleidete er die meiste Zeit die rechte Offensivseite, half später aber auch als Rechtsverteidiger aus. Linksverteidiger spielte Bittencourt auch schon. Wie schwer er zu ersetzen ist, wurde gegen Schalke deutlich, als der frühere U21-Nationalspieler mit einer Erkältung auf der Bank blieb.

„Gegen Schalke haben wir in den ersten 60 Minuten nicht das gezeigt, was wir sonst immer gezeigt haben. Deshalb wollten wir gegen Wolfsburg unbedingt unser wahres Gesicht zeigen“, verdeutlichte Bittencourt. Der Plan ging auf, auch weil der Offensivspieler alle anderen förmlich mitriss. Mehrmals forderte er sogar die Werder-Fans auf, noch mehr Lärm zu machen. „Weltklasse, wie sie uns unterstützt haben“, sagte Bittencourt. „Wir haben das reingehauen, was nötig war. Diesen Sieg wollten wir für alle - für den ganzen Verein, für die Stadt.“ Keinem anderen Werder-Spieler war dieser Wille am Sonntagabend deutlicher anzumerken als Leo Bittencourt.