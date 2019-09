Nach Lage der Dinge bleibt Werder weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nachdem Kevin Möhwald gegen Augsburg wegen erneuter Knieprobleme ausfiel, sah es für den Mittelfeldspieler auch am Montag noch nicht gut aus. Ganz im Gegenteil: Das Knie zeigte sich weiterhin dick geschwollen. Die Diagnostik ist zwar angelaufen, doch für einen endgültigen Befund durch einen Spezialisten müsste die Schwellung erst abklingen.

Der Zustand des Knies lässt aber eine längere Pause befürchten, im schlimmsten Fall droht auch Möhwald ein operativer Eingriff. Für den 26-Jährigen wäre das besonders bitter, weil er nach guten Leistungen beim Spiel in Hoffenheim und im Training mit einem Platz in der Startelf rechnen konnte. Für Trainer Florian Kohfeldt wäre es bitter, auf einen im Mittelfeld flexibel einsetzbaren Spieler wie Möhwald verzichten zu müssen, zumal der geplante Transfer des Schalker Mittelfeldspielers Nabil Bentaleb (übrigens wegen einer Knie-OP des Algeriers!) nun doch nicht klappte. „Wir müssen bei Kevin Möhwald noch die weiteren Untersuchungen abwarten“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann am Montagabend.

Immerhin gibt es Entwarnung im Fall von Nuri Sahin. Der Routinier hatte sich gegen Augsburg nach einem Schlag gegen das Knie behandeln lassen und wollte abwarten, ob es über Nacht eine Reaktion geben würde. Doch sein Knie machte am Montag keine Probleme mehr.