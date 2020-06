Aufsichtsratschef Marco Bode war nach dem Köln-Spiel sehr erleichtert. (nordphoto/gumzmedia)

Marco Bode

„Die letzte halbe Stunde war ich gedanklich eher in Berlin. Wir müssen ein großes Danke Richtung Berlin schicken, die haben das super gemacht. Unsere früherer Spieler Tony Ujah hat das wichtige 1:0 geschossen. Da ist mehr als ein Danke angebracht. Es fällt mir noch schwer, eine Einordnung vorzunehmen. Das hängt noch von der Relegation ab. Wenn das gut geht, dann wird das heute ein besonderer Tag gewesen sein. Es werden viele Werderaner glücklich sein heute. Jetzt ist die Tür wieder offen, ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen können. Aber es ist trotzdem noch eine Mega-Anspannung. Eine große Feier wird es heute nicht geben - und auch keine kleine. Wir müssen die Kräfte zusammenhalten."

Davy Klaassen

„Wir haben diese Leidenschaft, die wir die letzten Wochen gezeigt haben, heute auch gezeigt. Wir haben schnell die Tore geschossen und es dann schön gemacht. Der Trainer hat uns mitgegeben, dass wir noch nicht tot waren, dass es immer noch eine Chance gibt und wir unseren Job machen sollen. Das haben wir sehr gut gemacht. In der Halbzeit habe ich das 1:0 in Berlin gesehen, am Ende dann das 3:0. Heute ist alles für uns gelaufen. Aber es ist ein Halbfinale, es gibt noch zwei Finals. Beide Mannschaften fangen dann wieder von Null an. Ich habe noch kein Derby gegen den Hamburger SV gespielt, vielleicht wäre das eine schöne Sache.“

Niclas Füllkrug

„Ein ganz aufregender Tag, die Zeit ist in der zweiten Halbzeit einfach nicht vergangen. Wir dürfen unheimlich dankbar sein, dass wir diese zwei Spiele noch spielen dürfen. Wir danken Union unglaublich, mal sehen, ob wir da mal eine Kiste Bier rüberwachsen lassen. Jetzt haben wir es wieder selbst in der Hand. Mein Einsatz war vielleicht sehr früh nach so einer langen Verletzung. Aber ich glaube, dass es der Mannschaft und mir gut tat. Ich habe immer eine gewisse Torgefahr. Dass wir 6:1 gewinnen, zeigt, dass wir es unbedingt wollten."

Kölns Marco Höger

„Wir konnten gesammelt nicht abrufen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wussten, dass wir eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Mannschaften hatten. Das war von Minute eins an zu wenig. Dieser Tatsache müssen wir uns alle stellen. Fakt ist, Bremen war von Anfang an bissiger, galliger. Man hat gemerkt, dass es für Bremen um viel geht und für uns um nicht mehr so viel. Wir sind Profi genug, wir müssen das ausblenden. Wir wollten hier noch einmal ein Statement setzen und uns nichts vorwerfen lassen. Das ist nach hinten losgegangen. Das ist scheiße, was wir hier abgespult haben. Das haben auch unsere Fans nicht verdient."