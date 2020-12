Yuya Osako vergab gegen Stuttgart die frühe Chance zur Führung. (nordphoto)

Vielleicht wäre die Diskussion ja nie aufgekommen, wenn Yuya Osako einfach nach fünf Minuten ins Tor getroffen hätte. Doch er zielte zu ungenau und sein Schuss zischte knapp vorbei. So war es eine Chance, die Werder nicht genutzt hatte – was vor allem deshalb unschön war, weil es in dieser Klarheit kaum noch weitere gegen den VfB Stuttgart gab. Und so wurde anschließend erneut darüber geredet, dass die Bremer aus ihrem Ballbesitz viel zu wenig machen.

Wenn Florian Kohfeldt über dieses Problem spricht, dann klingt die Lösung eigentlich ganz banal. „Wir müssen schießen“, sagte er. „Wir haben hier Situationen in der zweiten Halbzeit, in denen wir uns den Ball fünfmal am Sechzehner quer spielen. Da muss auch mal ein Abschluss kommen.“ Genau den gab es aber viel zu selten. Im Grunde war es nur noch Nick Woltemade, der den gegnerischen Keeper im zweiten Durchgang einmal prüfte. Als Davie Selke dann doch noch einköpfte, war es längst zu spät.

Fehlerhaft statt zwingend

So blieb es weitgehend bei Bemühungen. Nicht selten wurde der Ball umständlich oder ungefährlich nach vorn befördert. Gab es eine gute Gelegenheit per Freistoß, setzte Leonardo Bittencourt seinen Schuss deutlich über den Kasten. Zum wiederholten Male in dieser Saison. So wird es schwierig, die gegnerische Defensive vor Herausforderungen zu stellen. Doch gerade diese Dauerbeschäftigung braucht die Kohfeldt-Elf für ihr Spiel. Sofern es gelingt – wie in der Anfangsphase gegen den VfB –, den Gegner aggressiv unter Druck zu setzen, entsteht ein leichtes Übergewicht. Verteidigt aber auch die Konkurrenz mutig, sinken die Optionen für einen kontrollierten Spielaufbau rapide. Nur Schalke (zwei) und Bielefeld (fünf) haben bislang aus dem Spiel heraus noch weniger Tore erzielt als Werder (sechs).

Der neuerliche Rückschlag ist auch deshalb so bitter, weil die Stuttgarter ebenfalls kein Offensivfeuerwerk abbrannten. Sie gewannen, weil die Bremer entscheidende Fehler machten. „Bei beiden Gegentoren gibt es eigentlich keine Torchance, das ist das Brutale. Bei uns ist es leider so, dass wir diese Situationen nicht erzwingen“, sagte Kohfeldt. „Wir müssen es aber auch ins Verhältnis stellen zu denen, gegen die wir spielen. Das, was wir hatten, muss eigentlich reichen, um mindestens einen Punkt zu holen.“ Unrecht hatte er damit nicht, die Zähler waren trotzdem weg.