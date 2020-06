Selbstverständlich war ein Heimsieg gegen den 1. FC Köln keineswegs. Und in der Höhe gleich gar nicht. Oft zitiert, aber immer wieder eindrucksvoll die Bremer Bilanz im Weserstadion: Ein Sieg, drei Remis, 12 Niederlagen sprangen heraus, weil nur neun Mal in 16 Spielen ins gegnerische Tor getroffen wurde, während der Gegner das 35 Mal schaffte. Diese Zahlen beinhalten die Partie gegen Köln nicht.

Für den richtigen Tipp – 6:1 – brauchte es ein großes grün-weißes Herz voller Optimismus. Ganz viel Mut. Oder hellseherische Fähigkeiten. Vielleicht auch alles zusammen, denn den richtigen Tipp hatte Juliane Kohfeldt parat. „Meine Frau hat es mir am Morgen geschrieben„, sagte Kohfeldt und erklärte auch, wie der außergewöhnliche Tipp zustande kam: „Sie hat es in Bezug gesetzt zum Montagabendspiel damals gegen Stuttgart. Sie hatte jetzt ein ähnliches Gefühl.“ Am 2. Mai 2016 überrollte Werder den VfB mit einem 6:2 und kletterte auf Rang 15. Ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt, Kohfeldt war damals Co-Trainer Viktor Skripniks.

„Das hat sie gut gemacht"

Zunächst hat Kohfeldt der SMS-Nachricht seiner Frau keine allzu große Bedeutung beigemessen. „Sie hat keine Prognose zum Union-Spiel dazugestellt, deshalb habe ich nicht nachgefragt.„ Nach dem Spiel erzählte er die Anekdote des Orakels von der Weser dann aber doch. Und durchaus etwas stolz sagte er: „Das hat sie gut gemacht.“

Ob seine Frau eine Fußball-Expertin ist, ist nicht bekannt. Sie arbeitet als Lehrerin an einem Delmenhorster Gymnasium, als Unihockey-Spielerin hat sie es bis ins Nationalteam geschafft. So offen und zugänglich Kohfeldt ist, sein Privatleben hält er privat. Da ist er sehr strickt, weshalb es ein wenig verwundert, dass er vom Tipp seiner Frau erzählt hat. Aber jetzt darf sie gerne weiter machen und den nächsten Orakelspruch für die beiden Relegationsspiele folgen lassen: „Ich hoffe, sie schreibt am Donnerstag und Montag auch ein paar gute Zahlenverhältnisse auf."