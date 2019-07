0 (nordphoto)

Der Auftritt von Claudio Pizarro hatte sich schon einmal sehen lassen können. Als die Mannschaft noch im Teambus unterwegs war, fuhr der Peruaner im weißen Bentley am Hotel vor. Es war der endgültige Beweis, dass der Angreifer seinen verlängerten Urlaub pünktlich beendet hatte. Und Pizarro tat dann im Zillertal direkt wieder einmal das, was er am besten kann: Lächeln und durch seine physische Qualität beeindrucken.

Als der 40-Jährige nämlich erstmals den Rasen betrat, agierte er direkt wieder wie ein junger Hüpfer. Ein paar lockere Aktionen zum Aufwärmen, intensive Passübungen danach. Pizarro war dabei schön im Schatten „geparkt“ worden, der Schweiß floss trotzdem dank der hohen Temperaturen ordentlich. Erst recht, als Werders neuer Reha-Trainer Marcel Abanoz zu einer abschließenden Laufeinheit bat. Es ging die Linie rauf und runter, minutenlang. Es gibt Profis, die schleichen durch solch quälende Übungen. Pizarro tut das nicht. Er war einmal mehr ein Vorbild in puncto Fleiß und Disziplin.

Auch Sportchef Frank Baumann war sichtlich angetan. „Von einem Wunder würde ich da nicht sprechen, vielleicht von einem Phänomen“, sagte er schmunzelnd. „Er macht wieder einen hervorragenden Eindruck, aber er wird natürlich auch noch einen Moment brauchen, bis er wieder richtig fit ist. Das ist aber ganz normal, dafür gibt es ja auch eine Vorbereitung.“ Deshalb arbeitet Pizarro erst einmal weiter abseits der Mannschaft. Während die Kollegen am Freitagmorgen am Offensivspiel feilten, lag der Peruaner am Boden. Was wie die Behandlung eines Verletzten aussah, entpuppte sich als ausgiebige Dehnübung. An Pizarro wurde gezogen und gezerrt, die Oberschenkelmuskulatur ausgiebig durchgeknetet.

Wenig später ging es in die benachbarte Schule, wo der 40-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter arbeitete. Als Pizarro wieder herauskam, schaute er beinahe sehnsüchtig auf den Rasen, wo die anderen Werder-Profis noch immer den Ball rollen ließen. Wenn alles nach Plan läuft, dürfte er das nicht mehr allzu häufig tun müssen.